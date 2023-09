Timperi contro Gualtieri: "Gli spazzini dove sono?"

Non bastavano Anna Foglietta, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Elena Santarelli. Anche Tiberio Timperi, conduttore tv e giornalista Rai, ha deciso di criticare il sindaco Roberto Gualtieri. E lo ha fatto su Instagram, postando l'immagine di un marciapiede con erba alta e sporcizia. Il post al momento ha superato i 1.000 like e i 250 commenti.

La denuncia social di Tiberio Timperi

"Gli spazzini dove sono?" chiede Timperi in un post Instagram pubblicato nella mattinata di mercoledì 20 settembre. In effetti lo scorcio immortalato dal presentatore di "Affari Vostri" è desolante: erbacce, foglie non raccolte e spazzatura varia. Uno spaccato di negligenza dato in posto agli oltre 100.000 followers che non si sono fatti attendere.

I commenti contro Gualtieri

"Ma dov'è Gualtieri sarebbe la domanda giusta" scrive uno. E poi il grande classico: "Ai tempi della Raggi ci avrebbero fatto i servizi al telegiornale". C'è anche chi viene da fuori: "Io e mio marito che veniamo spesso a Roma da Alatri rimaniamo sbigottiti di fronte a questa incuria… non solo foglie ma erbacce che raggiungono anche il metro siepi di rovi e tanto altro". "Domanda più che giusta! - dice un altro - Gli spazzini ci sarebbero pure ma se ti azzardi a pulire fuori come proprietario di casa, rischi di beccarti una multa". Insomma il tenore è quasi lo stesso in tutti i commenti.

Il fronte dei vip romani in difesa di Roma

Ad agosto l'attrice Anna Foglietta aveva denunciato il degrado del parco della Resistenza, con l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi che aveva deciso di replicare. "Cara Anna Foglietta grazie per la segnalazione ma il post che hai pubblicato riguarda una piccola parte interdetta al pubblico che è all'interno del Parco della Resistenza, come si capisce bene dal nostro video" scriveva su Facebook l'assessora. Nel giro di poche ore anche Alessandro Gassman si era aggiunto al coro: "Caro Sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell'Ama che tagliano l'erba sia offensivo per chi la città la abita?". Ancor prima Claudia Gerini, Gaia Tortora, Elena Santarelli, Sabrina Ferilli. Al centro dell'attenzione ci sono degrado, sporcizia, erba alta, immondizia. Chi sarà il prossimo vip ad alzare la voce in difesa di Roma?