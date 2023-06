Stop a degrado e insicurezza: a Termini residenti e commercianti sfilano davanti ai turisti

La fiaccolata annunciata da residenti e commercianti dell’Esquilino e di Castro Pretorio è stata simbolica. La loro protesta, invece, è parsa molto reale e plasticamente rappresentata dai tanti cartelli, dai fischietti, dagli slogan scanditi con i megafoni.

Il corteo che nel tardo pomeriggio di martedì 20 è sfilato anche davanti Termini, ha contribuito a mantenere alta l’attenzione su un quadrante che viene enfaticamente definito “una parte di accesso della città” ma che, invece di contribuire ad accrescere l’appeal turistico della capitale, alimenta le pagine della cronaca nera con infinite notizie di arresti, molestie, furti.

La protesta di commercianti e residenti

Chi è sceso in strada, il 20 giugno, lo ha fatto in maniera organizzata. Con cartelli in cui ricordare che Termini non può essere “terra di mafie” e che chi abita, o lavora nel quadrante, non è “un cittadino di serie z”. Chi ha preso parte al corteo, lo ha fatto scegliendo di stare dietro uno striscione su cui campeggiava uno sloga: “basta al degrado ed all’insicurezza”, vi è stato scritto, insieme a qualche altra indicazione utile a far capire che la misura è colma perché, dopo “due anni senza risposte”,vi si leggeva, “non ne possiamo più”.

“Dopo due anni di nulla residenti, comitati di cittadini, commercianti, albergatori, componenti di tutte le realtà produttive dell'area dell'Esquilino, Termini, Castro Pretorio e Colle Oppio, hanno ancora una volta manifestato in corteo per dire basta al degrado e alla sicurezza impossibile” ha commentato Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Comune. “Il sindaco Gualtieri trovi il tempo di partecipare ai comitati per l'ordine e la sicurezza di una città che, grazie all'inerzia e all'ottuso buonismo di certa sinistra, langue nell'abbandono e nell'immondizia, facile bersaglio di delinquenti, furbastri, illegali e senza fissa dimora che bivaccano ormai ovunque” ha aggiunto Santori, presente alla manifestazione.

Sotto gli occhi dei turisti

Al corteo ha preso parte anche Francesco Carpano, consigliere di Azione in Campidoglio. Con il suo gruppo, “Siamo stati al fianco dei cittadini di Esquilino, Castro Pretorio e Termini vittime dell’incuria e malgoverno del PD a Roma Oggi più che mai parole come decoro, servizi pubblici e mobilità sono fondamentali per Roma” ha ricordato Carpano, che ha sottolineato anche un altro aspetto: la manifestazione si è svolta sotto gli occhi dei “tantissimi turisti presenti a Termini che, ordinatamente in attesa di salire sui pochi taxi, hanno ripreso con i propri smartphone la protesta dei residenti”.

Protesta che è arrivata all’indomani della “cabina di regia su Termini e Castro Pretorio” istituita dal Campidoglio nell’estate del 2022 e finora convocata soltanto in due occasioni. Da segnalare che la mobilitazione, programmata da tempo, si è svolta anche qualche ora dopo lo sgombero dell’accampamento allestito sotto i portici di Termini.

“L’allarme che sale da commercianti e residenti dell'Esquilino, Castro Pretorio e Termini, resta senza un ascolto degno di un'amministrazione capace di svolgere il proprio ruolo – ha commentato anche il consigliere capitolino Davide Bordoni (Lega) – L'assessore alle politiche della sicurezza e al commercio, Monica Lucarelli, continua a girare intorno al problema delle centinaia di sbandati e senzatetto, del commercio illegale, della sporcizia e dell'illegalità che investe l'area, ma fa poco o nulla di concreto per porre fine a una situazione che ha spinto ormai l'intero comprensorio oltre i limiti della sicurezza e della vivibilità".

La replica del Campidoglio

“Non basta lanciare facili proclami per risolvere problemi complessi come quelli di cui parliamo – ha commentato l’assessora alla sicurezza Monica Lucarelli – Ci vuole rispetto per tutti, per i residenti e gli operatori economici a cui non vanno fatte promesse che troppo spesso non sono state mantenute in passato, per chi vive per strada che spesso non ha alternative dignitose e infine per chi lavora quotidianamente per restituire legalità e decoro ad un quadrante per troppo tempo abbandonato. L’assessora, all’indomani del corteo, ha concluso un lungo comunicato ricordando di avere “intrapreso un percorso partecipativo con il Municipio, le associazioni e i cittadini per individuare le zone su cui aumentare i controlli e ragionare insieme sul futuro di quelle aree. Stiamo lavorando con i Dipartimenti Sicurezza e Attività Produttive per trovare, insieme al Municipio, delocalizzazioni di alcuni ambulanti che oggi sono in aree che ci sono state attenzionate dalla Questura”.