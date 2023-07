Non solo il bookcrossing: nelle cabine abbandonate spazio anche ai defibrillatori?

In alcuni quartieri sono state trasformate in piccole biblioteche. Ma nel destino delle cabine telefoniche non ci sono soltanto i libri. In Campidoglio infatti, a fronte della loro prossima dismissione, si stanno facendo largo delle particolari proposte d’utilizzo.

Le cabine da smantellare

“Ho presentato una mozione per chiedere di riciclare, a titolo gratuito, almeno un terzo delle cabine presenti sul territorio cittadino. L’AGCOM ha infatti dato il via libero definitivo a Tim per smantellarle, non ritenendo più necessario garantire la disponibilità del servizio di telefonia pubblica stradale” ha ricordato il consigliere capitolino Dario Nanni.

I defibrillatori nelle cabine

Cosa fare quindi? La proposta è quella di sottoporre un protocollo d’intesa a Tim che potrebbe così donare all’amministrazione le cabine necessarie. Considerando che a Roma sono circa un migliaio, sarebbero circa 300 quelle possibilmente interessate da questo accordo. Ma per farne cosa? “potrebbero essere dotate dei defibrillatori denominati DAE” ha spiegato Nanni. In sostanza, anziché smaltirle, le cabine del telefono potrebbero trovare un ulteriore utilizzo.

Prima del prossimo Giubileo

“In previsione del Giubileo sarebbe utile implementare il numero di defibrillatori in città. Ed il luogo dove tenerli potrebbero essere proprio le cabine”. Restituirebbero una funzione a questi arredi, per decenni utilissimi e con il diffondersi della telefonia mobile sempre meno impiegati. L’acquisto dei dispositivi salvavita, da sistemare al loro interno, “dovrebbe essere disciplinato con un atto sperato dagli uffici capitolini competenti” ha chiarito il consigliere. Operazione da compiere “in tempi brevi”, prima che il loro smantellamento entri a regime. E comunque prima che, il flusso di pellegrini attesi per il Giubileo, si riversi nelle strade della Capitale.