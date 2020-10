Roma cardioprotetta, il Campidoglio non ha usato i fondi comunali: in 2 anni nemmeno un defibrillatore

Defibrillatori nelle scuole, negli uffici pubblici, sui mezzi della Polizia locale, nei mercati rionali, nei centri anziani. Nel 2018 l'Assemblea capitolina votò una delibera per rendere Roma un comune "cardioprotetto", dotato cioè negli uffici e strutture pubbliche di sua competenza di dispositivi medici semiautomatici da usare come mezzi di primo soccorso in casi di arresto cardiaco. E vennero stanziati subito dopo dei fondi a bilancio, 250mila euro, per mettere in pratica i contenuti del provvedimento. Un'iniziativa che se trasformata in azioni concrete sarebbe andata nient'altro che a tutela della salute dei romani. Il condizionale è però d'obbligo perché le risorse economiche sarebbero andate perse, mai utilizzate, e i defibrillatori da acquistare con quel capitolo di spesa mai installati.

A denunciare l'accaduto puntando il dito contro il M5s e in particolare l'assessorato alle Politiche sociali che aveva in carico l'attuazione della delibera è il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, primo firmatario dell'atto (poi sottoscritto da tutte le forze politiche) e di un'interrogazione urgente di questi giorni alla sindaca, dopo mesi di note inviate per chiedere chiarimenti senza ottenere risposta. "Abbiamo chiesto un accesso agli atti al sindaco Raggi per conoscere quali sono stati i provvedimenti amministrativi, ma dubitiamo ce ne siano stati, predisposti a seguito dello stanziamento di fondi. Sappiamo direttamente dalla Ragioneria generale e dallo stesso assessore al Bilancio Gianni Lemmetti che le risorse sono state spostate altrove e quindi non sono più disponibili". Già, dall'assessorato al Bilancio è emerso durante una seduta di commissione che i fondi non stati utilizzati in tempo (entro il 2019, come da normativa) e riallocati altrove.

"Non ci capacitiamo dello spudorato menefreghismo della giunta grillina nei riguardi di un tema così delicato - commenta Figliomeni - ogni anno in Italia muoiono circa 60.000 persone per arresto cardiaco e morte improvvisa e che, se fosse stato attuato quanto indicato in delibera, magari molte tragedie si sarebbero potute evitare. Pretendiamo chiarezza sui fondi stanziati". E se non arriveranno risposte, assicura il consigliere, "mi rivolgerò al Prefetto e alle altre autorità per denunciare tutte le violazioni che si sono perpetrate intorno a questa vicenda".

Cosa prevedeva la delibera 120/2018 di cui sopra? La promozione "presso ciascuno dei quindici municipi di Roma Capitale di un progetto di formazione in materia di cardio-protezione e tecniche di disostruzione pediatrica e dell'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni, predisponendo e potenziando il piano di programmazione della diffusione, distribuzione ed utilizzo dei defibrillatori nelle scuole". Oltre allo stanziamento di risorse per l'installazione appunto di defibrillatori nei luoghi pubblici di competenza di Roma Capitale. Cominciando dagli uffici anagrafici, dalle scuole con più iscritti, da una volante della Polizia locale per ogni gruppo territoriale. E con corsi di formazione da prevedere per operatori scolastici e dipendenti comunali volontari, quattro per ogni sede. Considerando che uno strumento ha un costo medio che si aggira intorno ai mille euro, con i soldi messi a bilancio sulla carta si potevano acquistare circa 200 più le spese per i corsi di formazione. E invece il Comune ha ignorato il progetto.

"L'assessore Mammì (titolare alle Politiche sociali, ndr) e i dirigenti del dipartimento dovranno rendere conto di questa vergogna" tuona ancora il consigliere di Fratelli d'Italia. Altrimenti scatterà l'esposto in Procura.

RomaToday ha chiesto all'assessorato alla Politiche sociali di fornire la propria versione dei fatti, senza però ottenere risposta.