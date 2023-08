Evasione fiscale, i municipi battono cassa al Campidoglio: vogliono il 50% dei soldi recuperati

Servono più risorse. E’ una sorta di mantra quello che rimbalza da un municipio all’altro quando si parla di decentramento amministrativo. Non c’è amministratore locale che non rappresenti, al Campidoglio, la necessità di avere a disposizione più personale e più soldi.

Il regolamentosulle entrate al vaglio dei municipi

Un modo per ottenere maggiori risorse, su cui si sta verificando una progressiva convergenza tra gli enti di prossimità, è quello di chiederle ricorrendo al nuovo regolamento generale sulle entrate che in queste settimane viene discusso nei territori. Cosa chiedono i municipi? Vogliono decuplicare le somme che in percentuale vengono loro corrisposte quando s’impegnano nel contrastare l’evasione fiscale.

Le maggiori entrate chieste dai territori

Tra i primi ad affrontare l’argomento il presidente del municipio XV Daniele Torquati che ha pubblicamente ringraziato la sua maggioranza “per aver votato favorevolmente ad una richiesta di modifica. E’ quella che consente di portare “la percentuale destinata ai Municipi inerente le attività di accertamento delle entrate e il contrasto all'evasione per gli ambiti di loro competenza venga aumentata dal 5% ad almeno il 50%”. Dieci volte più del passato. “ci auguriamo che l'accoglimento di questa proposta – ha aggiunto Torquati - sia il primo passo concreto, dopo anni, per il riconoscimento delle attività territoriali”.

Le risorse necessarie per amministrare il centro

Analoga richiesta è maturata in seno alla commissione bilancio del municipio VII, il più popoloso della Capitale. La medesima esigenza è stata ravvisata anche nel territorio amministrato da Lorenza Bonaccorsi, vale a dire quello del municipio I. La minisindaca, in accordo con la presidente della commissione bilancio Natalie Naim, ha ribadito il carattere peculiare del centro. E’ quello dove “hanno sede le istituzioni nazionali ed è l’area con la maggior parte delle occupazioni di suolo pubblico”. E’ inoltre “l’epicentro della mobilità urbana”. E tutte queste attività “impattano in maniera evidente sui servizi erogati e la manutenzione da mettere in campo” hanno rilevato Bonaccorsi e Naim. E’ per questo che il municipio I “ha necessità di trattenere una maggiore quantità di risorse”. La richiesta è sempre di passare dal 5 al 50% dei soldi recuperati dalle “attività di accertamento negli ambiti di nostra competenza”.

Le carenze di personale

Ma quando si parla di destinare più risorse ai municipi, non ci si riferisce solo alla sfera economica. Ed è per questo che l’ente di prossimità guidato da Bonaccorsi, ha chiesto anche che “venga rafforzato il numero di dipendenti del Municipio che in questo momento si trova in una situazione di sotto organico”. Ed essere a corto di personale, comporta anche l'impossibilità ad eseguire quei controlli che potrebbero determinare un maggiore gettito fiscale. Sono richieste chiare, quelle che arrivano dai territori. E rappresentano esigenze che un’amministrazione che in campagna elettorale ha fatto del decentramento e della città dei 15 minuti un proprio fiore all’occhiello, dovrà necessariamente tenere conto.