Aree verdi, il municipio I chiede aiuto ai cittadini: pubblicato il bando per adottare aiuole e giardini

Ci sono aree che sfiorano i 2 ettari, come il parco della Vittoria ed il piazzale Maresciallo Giardino, e superfici di poche centinaia di metri quadrati nell’elenco pubblicato dal municipio I. Sono gli spazi verdi che l’ente di prossimità ha “ereditato” dal comune e per le quali, anche quest’anno, dovrà garantire la manutenzione.

Le aree verdi ricevute dal comune

Nel settembre del 2022 il municipio I ha ricevuto dal Campidoglio 129 aree verdi sotto i ventimila metri quadrati. In cambio, il comune, aveva assegnato all’ente di prossimità 536mila euro. Pochi, in rapporto alle superfici da gestire, che nel caso specifico erano di oltre 267mila metri quadrati. Per correre ai ripari, nella primavera del 2023, il municipio aveva pubblicato un bando chiedendo aiuto ai tanti volontari presenti a Roma. Dopotutto a Roma, secondo una stima emersa durante una commissione ambiente, prima che entrasse in vigore la delibera sul decentramento delle aree verdi, c’erano circa 200 giardini curati da volontari.

La restituzione dei giardini al Campidoglio

La mossa del municipio non si era però rivelata però all’altezza delle aspettative. Ed infatti l’ente di prossimità, lo scorso anno, ha deciso di restituire al dipartimento ambiente le aree appena ricevute in carico. In quell’occasione la presidente del municipio aveva spiegato che era stato disatteso l'accordo con il comune perché “avevamo fatto scrivere che non saremmo stati in grado di gestirle prima di giugno” visto che ci vuole tempo per preparare le gare ed affidarle. E poi, era stato all’epoca evidenziato, al municipio mancava anche un funzionario impiegato nella gestione del verde.

Il nuovo bando per l'adozione delle aree verdi

A distanza di quasi un anno dall’analoga iniziativa, il municipio I ha quindi rimesso a bando le sue aree verdi. Sono suddivise in due lotti, per un totale di 134 spazi, più 4 aree gioco. “Il decentramento, per com’è stato realizzato senza mezzi né risorse, è un problema ed infatti lo abbiamo criticato” ha commentato Stefano Tozzi, consigliere municipale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione ambiente del municipio I “restiamo invece favorevoli alle forme di sussidiarietà che si possono attivare chiedendo aiuto ad aziende ed associazioni interessate ad adottare aree verdi”.

Quattro proposte di adozione

Ma quante sono le realtà interessate a prendersi cura del verde municipale? Sul sito di Roma Capitale sono state appena quattro. Il ministero delle imprese e del made in Italy ha ottenuto la concessione delle aiuole di viale Vittorio Veneto, ma solo dal civico 29 al 33. L’organizzazione di volontariato Trastevere Attiva ha ottenuto l’adozione del vede delle pendici di via Garibaldi, di via Dandolo e di Piazza San Cosimato. Piazza della Libertà è invece manutenuta dall’Unione Sanitaria internazionale e c’è anche un singolo cittadino che ha chiesto ed ottenuto l’onere di occuparsi della pulizia del verde, e dello svuotamento dei cestini nei giardini di piazza delle Finanze.

Le criticità da superare

Restano ancora moltissime aree da adottare, nel territorio municipale. Obiettivo, appunto, che si prefigge il bando appena pubblicato. “Aspettiamo di vedere se è stato corretto il tiro rispetto ad alcune criticità che avevano caratterizzato questo ambito - ha commentato la consigliera municipale della lista Calenda Maurizia Cicconi - penso ad esempio quello della copertura assicurativa che, negli scorsi anni, aveva rappresentato un ostacolo nei confronti di quanti avrebbero voluto, volontariamente, offrire il proprio contributo nella gestione delle aree verdi”. Con i patti di collaborazione, istituiti nell’estate del 2023 da una delibera dall’assemblea capitolina, il problema della copertura assicurativa potrebbe essere superato. Non è detto che basti questo a far affluire, nel territorio, le tante proposte di adozione che l’amministrazione spera di ottenere.