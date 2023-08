Strage di Bologna, per De Angelis “Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c’entrano”. Scoppia la bufera in regione

Stanno facendo discutere le dichiarazioni pubblicate, sui propri canali social, da Marcello De Angelis, la persona scelta d Francesco Rocca come responsabile della comunicazione alla regione Lazio.

De Angelis, un passato trascorso nell’estremismo di destra ed in particolare all’interno di Terza Posizione, come il neogovernatore del Lazio ha un trascorso anche alla Croce Rossa Italiana, dove per circa 3 anni ha ricoperto il ruolo di responsabile della cultura, degli eventi e delle pubblicazioni. Negli anni ottanta De Angelis ha scontato anche degli anni di carcere. La sua nomina in regione aveva già alimentato la reazione dell'Anpi e del Partito democratico. Ora a far discutere di De Angelis è stato un lungo post in cui si è soffermato sulla srage di Bologna, che costò la messa al bando di Terza Posizione.

La strage di Bologna

“La differenza tra una persona d’onore e uno che non vale niente è il rifiuto di aderire a versioni di comodo quando invece si conosce la verità. E accettare la bugia perché così si può vivere più comodi”. “Io so per certo che con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e “cariche istituzionali”. E se io dico la verità, loro – ahimè – mentono” ha dichiarato De Angelis, già parlamentare con Alleanza Nazionale e con il Popolo della libertà e direttore, per tre anni del Secolo d’Italia “ Posso dimostrare a chiunque abbia un’intelligenza media e un minimo di onestà intellettuale che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c’entrano nulla con la strage”.

De Angelis, che ha aggiunto poi che “chi, ogni anno e con toni da crociata, grida al sacrilegio se qualcuno chiede approfondimenti sulla questione ha sicuramente qualcosa da nascondere - A me – ha concluso – con questo ignobile castello di menzogne, hanno tolto la serenità, gli affetti e una parte fondamentale della vita”.

Invocate le dimissioni

Il post, pubblicato nella tarda serata del 3 agosto, nelle ultime 24 ore sta facendo registrare molte reazioni. C’è chi si spinge a chiederne le dimissioni, come la consigliera Eleonara Zeppieri della civica Polo progressista per Bianchi presidente. “Le affermazioni di Marcello de Angelis – ha commentato la consigliera – sono di una gravità assoluta. La sua già inopportuna nomina diventa ora insostenibile”. Sulla stessa linea anche la segreteria regionale di Sinistra Italiana: “Se il De Angelis ha verità nascoste si rechi in procura e le esponga. Ma contestualmente si dimetta o venga dimesso dal ruolo riservatogli in una istituzione pubblica, nel rispetto della Storia, delle vittime e delle solenni, ufficiali dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della ricorrenza della strage”.

La presa di distanze chiesta a Rocca

Altri, come la consigliera Marta Bonafoni, stigmatizzando il tentativo “di riscrivere la storia nonostante le sentenze passate in giudicato” hanno invocato la presa di distanze da parte del governatore Rocca. Stessa richiesta arriva anche da Eleonora Mattia (PD) che considera le dichiarazioni “Una vera e propria summa del revisionismo storico della peggior specie che nega la matrice fascista della strage di Bologna che invece proprio in questi giorni il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto rimarcare”.

“Le sue parole sono un affronto ai familiari delle vittime della strage neofascista di Bologna e alla verità giudiziaria Non trascini l'istituzione regione in questo affronto storico – ha invece commentato il consigliere regionale di Azione Alessio D’Amato,che al pari di altri ha chiesto al “presidente Rocca di predere le distanze dal suo portavoce”.

La replica di De Angelis

“Come ogni libero cittadino di questa Nazione, ho esercitato il diritto di esprimere la mia opinione su un evento solstiziale della nostra storia, fondata su decenni di inchiesta svolta come giornalista e parlamentare” ha risposto De Angelis, a chi anche sulla propria pagina facebook commentava contrariato la sua ricostruzione “Ho detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso”.