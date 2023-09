Davide Bordoni è il nuovo segretario regionale della Lega

Il primo congresso regionale della Lega nel Lazio ha confermato la leadership di Davide Bordoni. Il consigliere capitolino, già nominato commissario a inizio giugno al posto del sottosegretario Claudio Durigon, è stato eletto segretario dagli oltre 600 delegati presenti.

Davide Bordoni nuovo segretario della Lega nel Lazio

Alla presenza del segretario federale Matteo Salvini, Bordoni è stato eletto nuovo segretario della Lega nel Lazio, dopo tre mesi di commissariamento successivo alla fine del "regno" di Claudio Durigon, coordinatore del partito fino al 7 giugno. Il nome di Bordoni, 50 anni oggi 13 settembre, era l'unico sul tavolo, scelto da Salvini e sul quale tutti i notabili leghisti si sono uniti.

Chi è Davide Bordoni

Laureato in Sociologia, classe 1973, consulente del ministero delle infrastrutture e trasporti, Bordoni è un vecchio lupo di mare della politica romana: consigliere municipale e poi presidente nell'ex XIII (Ostia) ai tempi di Veltroni, assessore alle attività produttive nel 2008 con Alemanno, è entrato in assemblea capitolina a fine 2022 grazie all'elezione in Parlamento di Simonetta Matone. Nel 2021 non era riuscito a confermare il suo seggio in Campidoglio per soli 38 voti, perdendo il ricorso contro il collega Fabrizio Santori. Ex Forza Italia, a inizio 2020 è passato alla Lega.

"Risolleviamo il Lazio dopo 10 anni di non governo"

“Un grande onore poter ricoprire questo ruolo - commenta Davide Bordoni -. Ringrazio tutti i militanti, il segretario federale Salvini e chi in me ha riposto la sua fiducia. Il rinnovamento nel Lazio è già iniziato con l’elezione di tutti i segretari provinciali del partito con i quali, sono certo, faremo un ottimo lavoro, nel solco di quanto già fatto, per rafforzare la presenza del partito sui territori. I cittadini sono la forza della Lega e andremo avanti per rispondere alle loro esigenze di ascolto e confronto, come abbiamo sempre fatto. Insieme ai nostri eletti in regione, con il centrodestra unito, stiamo lavorando per risollevare il Lazio dopo dieci anni di non governo".

Le congratulazioni del predecessore Durigon

"Congratulazioni e buon lavoro a Davide Bordoni. È il segno del riconoscimento di un buon lavoro portato avanti da coordinatore regionale e oggi confermato con questa elezione importantissima, a conclusione di una fase congressuale che ha coinvolto tutto il Lazio e ha portato all'elezione dei segretari provinciali. Davide ha dimostrato profonda conoscenza della macchina amministrativa comunale di Roma e attenzione alle esigenze di ascolto di cittadini, professionisti e associazioni di categoria. Sono certo che, insieme a tutto il direttivo regionale, continuerà a dare un importante contributo al nostro partito nel Lazio per rafforzare il radicamento sul territorio". Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Rocca: "Non pensiamo già alle amministrative. Lega alleato forte"

Al congresso della Lega, che si è tenuto all'hotel Ergife, era presente anche il governatore del Lazio Francesco Rocca: "Era doveroso essere qui da parte mia: la Lega è un partito importante della coalizione - le sue parole - che mi sostiene e io sto lavorando egregiamente sia con gli assessori che con i consiglieri regionali. Le future elezioni per Roma? Mi sembra un po' presto per parlarne. Credo che quel che vada fatto non e tanto organizzarsi già da adesso per le elezioni ma continuare a stare vicino alla gente, ad ascoltare e capire dove sono i problemi e farsi trovare pronti e coesi fra 3 anni. Questa è la grande sfida".