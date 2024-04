Davide Bordoni lascia il Campidoglio. Correrà alle Europee insieme a Laura Cartaginese

Davide Bordoni lascia il Campidoglio. Il consigliere della Lega, segretario regionale del partito di Matteo Salvini, giovedì 18 aprile in apertura di assemblea capitolina ha ringraziato colleghe e colleghi, dando notizia delle sue dimissioni: "Gli impegni non mi consentono di seguire come avrei voluto i lavori e quindi rassegno le dimissioni da consigliere capitolino". Ora si apre davanti a lui una sfida, quella delle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno.

Dimissioni Davide Bordoni

La notizia era nell'aria. Il nome di Davide Bordoni come uomo di punta della Lega nel Lazio per la sfida di giugno per approdare a Bruxelles era quasi certo. Nella mattinata di giovedì 18 aprile ha tolto ogni dubbio con un post Facebook: "Mi candido". E al post era allegata una foto insieme a Laura Cartaginese, consigliera regionale (praticamente l'unica rimasta per la Lega), con la quale correrà in tandem nel Lazio, nelle Marche, in Toscana e in Umbria, cioè il collegio Italia Centro.

Il saluto all'aula Giulio Cesare

Subito dopo, all'apertura della seduta odierna dell'assemblea capitolina, ha preso parola e ha salutato tutti: "Ringrazio tutti i colleghi, i dipendenti, la giunta, gli assessori, il Sindaco, la presidente dell'assemblea - le parole riportate dall'agenzia Nova - . In questi mesi mi avete visto poco perché ho avuto molti impegni legati all'incarico di partito e a quello con il ministro e vicepresidente Salvini e non mi hanno consentito di essere presente come avrei dovuto. Questa è un'istituzione che frequento da tantissimi anni, che mi ha permesso di fare esperienze importanti: dalla presidenza del municipio che oggi è il X, all'assessore con Alemanno, poi consigliere. Rassegno le dimissioni perché gli impegni non mi permettono di seguire come vorrei i lavori". A sostituire Bordoni sarà il 39enne Maurizio Politi, con un passato in Fratelli d'Italia. Durante la consiliatura Cinquestelle è stato capogruppo della Lega.

La corsa alle Europee 2024

Da adesso l'impegno principale di Bordoni sarà quello di ottenere un seggio a Bruxelles, impresa non affatto semplice per la Lega al Centro. In totale i posti riservati al collegio sono 15 e per farne scattare uno ogni partito dovrà arrivare almeno al 4%. Da un anno il partito di Matteo Salvini a Roma e nel Lazio sta subendo l'aggressività politica di Forza Italia, che con il segretario nazionale Antonio Tajani e il senatore pontino Claudio Fazzone ha convinto parecchi amministratori locali e consiglieri regionali a cambiare casacca. Solo alla Pisana sono già in tre quelli ufficiali (Della Casa e Colarossi da un anno, Tripodi da pochi mesi) mentre ancora si attendono comunicati su Rodolfo Lena (che, sottolineiamo, ha smentito le voci) e Giuseppe Cangemi. La corsa di Bordoni sarà condivisa soprattutto con Laura Cartaginese, insieme a Marietta Tidei di Italia Viva l'unica donna in corsa per Bruxelles, a meno di sorprese.