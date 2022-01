David Sassoli ricoverato, ha una grave complicanza per disfunzione al sistema immunitario

Il presidente del parlamento europeo David Sassoli è ricoverato in una struttura ospedaliera "per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario". Sassoli ha pertanto cancellato tutti gli impegni ufficiali. Lo riferisce il portavoce, spiegando che Sassoli è ricoverato dal 26 dicembre.

In mattinata Sassoli aveva twittato il proprio cordoglio per la morte della giornalista Silvia Tortora. Il parlamentare del Pd era già stato costretto ad annullare gli impegni istituzionali dal mese di settembre dello scorso anno fino a inizio novembre, a causa di una "brutta" polmonite.

The @EP_President David Sassoli has been in hospital in Italy since 26 December because of a serious complication due to a disfunction of the immune system. As a result all official activities have been cancelled. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 10, 2022

Sassoli, che ha 65 anni ed è stato per molti anni un giornalista della Rai, era entrato in politica con il Partito Democratico nel 2009 ed era stato eletto presidente del Parlamento Europeo nel luglio del 2019. Lo scorso 15 dicembre, a poco meno di un mese dalla scadenza del suo mandato, aveva annunciato di non volersi ricandidare alla presidenza.

Ringrazio per le tante sollecitazioni, ma ho deciso di non ricandidarmi alla Presidenza del Parlamento europeo.

Il fronte europeista rischierebbe di dividersi, e sarebbe andare contro la mia storia, le nostre convinzioni, le nostre battaglie.

Non posso permetterlo. pic.twitter.com/GRjqLkGii7 — David Sassoli (@DavidSassoli) December 15, 2021

Tante le reazioni. "Con #David". Così, il semplice tweet con il quale il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, commenta la notizia del ricovero in Italia di David Sassoli. "#ForzaDavid". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro e capodelegazione Pd al Governo, Andrea Orlando, incoraggiando il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ricoverato per una complicanza al sistema immunitario.

"Al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che si trova in ospedale dal 26 dicembre per un aggravamento del suo stato di salute, rivolgiamo un pensiero affettuoso e facciamo gli auguri di pronta guarigione. Lo aspettiamo al Parlamento europeo per continuare a lottare insieme per un'Europa più giusta, più equa e più solidale", così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

A David Sassoli un abbraccio forte da tutte le deputate e i deputati del Pd, lo aspettiamo per continuare, insieme, a rendere l'Europa sempre più la casa dei diritti e della solidarietà tra i popoli". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Enrico Letta incoraggia David Sassoli. Il segretario del Partito democratico pubblica un tweet di solidarietà con il presidente del Parlamento europeo ricoverato in ospedale: "Forza David", scrive Letta. "#ForzaDavid, siamo tutti con te!". Così su twitter il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri.