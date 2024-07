Nel 2023 i migranti nel Cpr Ponte Galeria sono aumentati del 60%. Più della metà proviene dal Maghreb

Sono sempre di più e vengono rimpatriati sempre meno. I migranti detenuti nel centro per il rimpatrio di Ponte Galeria aumentano anno dopo anno, secondo il resoconto firmato dal garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasìa.

Aumentano i migranti nel Cpr di Ponte Galeria

L'anno di riferimento della relazione firmata da Anastasìa è il 2023. In quel periodo, sono state 1.145 le persone transitate nel Cpr di Ponte Galeria, tra loro 1.100 uomini e 45 donne. Otto i minori presenti. Un incremento ragguardevole rispetto al 2022: +60%, considerando che in quell'anno gli ingressi registrati furono complessivamente 714. E tra il 2021 e il 2022 la variazione era già stata degna di nota, un +49% "determinato dalla progressiva uscita dall'emergenza pandemica".

Oltre la metà viene dai Paesi del Maghreb

Ma chi sono gli stranieri che vengono portati nel Cpr di Ponte Galeria in attesa del rimpatrio? Secondo i dati rielaborati da Anastasìa, il 53% proviene dai Paesi del Maghreb. Nel 2023 sono stati trattenuti 400 cittadini tunisini, aumentati di 155 unità rispetto al 2022. "Va segnalato anche l'alto numero di cittadini nigeriani (124) ed egiziani (75) - specifica il garante regionale -. Paesi con i quali vi sono accordi bilaterali per i rimpatri, a dimostrazione della probabile tendenza a trattenere maggiormente persone provenienti da paesi con cui effettivamente si riescono a effettuare rimpatri".

"Solo 268 rimpatriati nonostante gli accordi internazionali"

Riserbo totale da parte dell'ufficio immigrazione sui tempi di permanenza delle persone nel 2023 "dato che non ci è stato fornito come successo anche nel 2022" sottolinea Anastasìa. Nonostante ciò, il garante nella sua relazione fa emergere le difficoltà di rimpatrio che si registrano nel centro di Roma: "L'anno scorso sono state 1.069 le persone che sono andate via - conclude - di queste, le rimpatriate risultano essere state 268. Parliamo di meno di un quarto del totale. Questo nonostante la maggioranza dei trattenuti siano cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione con l'Italia".