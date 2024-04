Campidoglio, Dario Nanni lascia Calenda e passa al gruppo misto: "In due anni non è stato costruito nulla"

La mossa era nell'aria, il cosiddetto "segreto di Pulcinella", ma mancava l'ufficialità. Dario Nanni, uno dei veterani in aula "Giulio Cesare" in Campidoglio, oggi ha annunciato l'uscita dalla lista Calenda Sindaco e il passaggio al gruppo misto. Una decisione che non si può definire certo sofferta: "Per due anni non c'è stato niente, non si è costruito nulla" ha commentato Nanni.

Dario Nanni lascia Calenda

Dalle elezioni amministrative di settembre/ottobre 2021 ad oggi, per chi gira tra i corridoi e l'aula consiliare non era certo un mistero lo scollamento tra Nanni e il resto degli eletti, cioè la capogruppo Flavia De Gregorio e Francesco Carpano. Tra l'altro loro due regolarmente iscritti ad Azione e con ruoli di responsabilità e coordinamento a livello romano. Nanni, invece, nulla di tutto ciò: "Con Carlo (Calenda, ndr) non parlo da tempo, non sono neanche stato interpellato per le elezioni regionali", raccontava l'ex Pd ed ex agente della Polizia Locale. E così adesso, in una giornata fredda e piovosa alla vigilia della Festa della Liberazione, Nanni si "libera" di un fardello e passa al gruppo misto.

I motivi dell'addio

"Ho continuato a lavorare nonostante sia stata chiara a tutti la distanza dal gruppo in cui sono stato eletto - fa sapere - . Non c'è stato un progetto né un'idea né una prospettiva". E a chi gli chiede se si è sentito mai solo, risponde: "Per sentire la mancanza di qualcosa bisognerebbe ci fosse un qualcosa, ma non è stato così". Calenda, dunque, perde un eletto da quasi 1.800 preferenze e presidente della commissione speciale Giubileo 2025.

Il progetto civico

Adesso Nanni punta tutto su "ConSenso Civico", progetto lanciato ormai due mesi e mezzo fa dal suo territorio, il VI municipio e allargato a tutta la città. Già diverse le adesioni, ufficiali e ufficiose: da Simonetta Novi dell'VIII a Marinella Inguscio del II fino a Valter Mastrangeli in VI. "Quello di Azione a Roma era un progetto in cui ho creduto, ma è stato abbandonato totalmente dopo le amministrative - conclude Nanni, parlando a RomaToday -. Non si è lavorato per costruire una prospettiva, io sono abituato a lavorare per questo e lì non c’era".

In queste ore sono arrivati attestati di stima per Nanni dal gruppo Pd e dal consigliere di Demos Paolo Ciani.