Daio Nanni (Lista Calenda) crea un nuovo progetto civico che piace nei territori. E Azione Roma "trema"

C'è movimento nel campo di Azione a Roma. Non solo in vista delle elezioni Europee, ma anche delle prossime amministrative a Roma e nei comuni della provincia. C'è un consigliere capitolino della lista Calenda Sindaco, infatti, che ha deciso di fare il primo passo e creare scompiglio, dando vita ad un progetto civico ma anche molto politico, trasversale (ma di centrosinistra) che a quanto pare sta piacendo molto a tanti suoi colleghi municipali. In buona parte di Azione.

Dario Nanni fonda ConSenso Civico per Roma

Lui è Dario Nanni, 68 anni, ex comandante del Corpo di Polizia Locale a Rocca di Papa, da quasi vent'anni impegnato come amministratore pubblico tra municipio e assemblea capitolina. Nel 2021 è stato eletto nelle fila della lista Calenda Sindaco come tesserato di Azione, dopo essere stato in Campidoglio dal 2006 al 2008, dal 2008 al 2013 e tra il 2013 e il 2015, sempre per il Pd. Nel tempo, però, non solo non ha rinnovato la tessera ma ha iniziato a rendersi un po' più autonomo rispetto alle dinamiche e alla linea dettata da Calenda stesso per gli altri suoi eletti, cioè Flavia De Gregorio e Francesco Carpano. Tanto che, se gli si dice per sbaglio che è "uno di Azione", quasi ci resta male. Da qualche giorno ha reso pubblica un'iniziativa che si terrà questo sabato 10 febbraio a Torrenova: un generico "incontro pubblico" nel quale farà esordire un'associazione di sua creazione. Si chiama "ConSenso Civico per Roma", il simbolo ha lo sfondo arancione e c'è una freccia verde che curva verso l'alto seguendo i contorni del logo. Semplice. E gioca sulle parole: un progetto con senso civico, ma che allo stesso tempo cerca consenso.

Chi si unisce al progetto

E per ora di consenso (non civico, politico) sembra lo stia trovando. Nanni non si espone, preferisce far scaldare il motore della macchina e vedere cosa succederà, a partire dall'assemblea di Torrenova del 10 febbraio, in VI municipio dove il capitolino ha iniziato a muovere i primi passi. Ma basta osservare il post Facebook in cui lancia l'incontro ("Spesso si torna da dove si è partiti, a volte da lì si inizia un nuovo percorso" l'inizio del breve post) per notare che tra la ventina di persone taggate ci sono tre consiglieri di Azione provenienti da tre differenti municipi: Simonetta Novi dell'VIII (segretaria del partito a Garbatella), Marco Muro Pes del IX (11mila voti da candidato minisindaco) e Marinella Inguscio del II. Andando a chiedere in giro, poi, si scopre che in giro per Roma ci sono almeno una quindicina di eletti sparsi in una decina di municipi che aderiranno all'associazione di Nanni. Molti di Azione, ma non solo. Qualcuno anche dalla Civica di Gualtieri, forse qualcuno dal Italia Viva e Pd.

Novi (VIII municipio): "Aderisco, progetto trasversale"

"Io sono molto interessata e saluto positivamente questo esperimento di Dario - commenta Novi - . Voglio assolutamente aderire. Parliamo di una realtà civica, che si rivolge a tutti e so che ci sono adesioni anche da non tesserati di Azione e da tesserati di altri partiti, sostanzialmente tutti di centrosinistra. L'impianto di base è questo, un posizionamento a sostegno di un'amministrazione comunale che non è certo perfetta, ma ha messo in moto la macchina della città, a partire dalla scelta coraggiosa sul termovalorizzatore. Data la mia attività continua sul territorio, le istanze che porto e che vengono spesso accolte anche dalla maggioranza, mi riconosco in questa idea. Dario è uno veramente impegnato e credo che Roma dovrebbe essere contenta di questo ritorno alla politica pancia a terra".

Sguardo puntato alle prossime amministrative

Secondo quanto si apprende, saranno molti gli incontri pubblici in giro per Roma da qui al futuro e molti, meno pubblici e più "consultivi", sono già stati fatti. Anche fuori: Civitavecchia, Tivoli, Monterotondo, Palestrina. Guarda caso è dove si voterà per il rinnovo dei sindaci l'8 e 9 giugno, insieme alle Europee. Insomma, questo "ConSenso Civico" non sarà certo un circolo di appassionati che discutono di massimi sistemi e condividono idee sulle bellezze di Roma, ma una piattaforma con un'ampia rete dal centro alle periferie (II, VI, VIII, IX municipio coinvolti con certezza) che getta le basi per farsi trovare pronta a metà 2027, quando i romani verranno chiamati a scegliere chi dovrà sedersi sullo scranno del primo cittadino in aula "Giulio Cesare".

"Non abbandoniamo Azione"

"Ma non prevedo situazioni particolarmente critiche - tiene a sottolineare Muro Pes - parliamo di un'associazione come ce ne sono tante. Lavora per il bene della città. Non ci sono ad oggi e non credo ci saranno distacchi da Azione, anche perché bisogna ricordare che a Roma è stata presentata una lista civica, partecipata da Italia Viva, +Europa, cittadini senza tessere e così continuerà ad essere". Concetto condiviso da Novi: "Escludo abbandoni da parte di chi è in Azione, ma anche in qualsiasi altro partito coinvolto - le parole della consigliera dell'VIII - , il percorso fatto finora va avanti, solo che si rafforza entrando in sinergia con altre persone. Poi tra qui a tre anni si vedrà cosa potrà succedere".

Azionisti agitati

Certo è che questi movimenti non lasciano tranquilli gli "azionisti" romani. Dopo il post Facebook di Nanni del 7 febbraio sul lancio dell'incontro pubblico, qualche preoccupazione c'è stata: "E adesso che succede, si porta via un sacco di consiglieri nostri?" si è chiesto, allarmato, più di qualcuno. Come hanno tenuto a dire Novi e Muro Pes, non sarà così. Almeno non nell'immediato. Per il futuro, soprattutto dopo che si saprà come andranno le elezioni Europee, è tutto da capire.