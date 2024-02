Cinghiali, daini e lupi: troppi danni per agricoltori ed allevatori

I danni prodotti alle coltivazioni dalla fauna selvatica, a nord della Capitale, sono consistenti. In alcuni casi le perdite riguardano anche l’80% del raccolto, ha fatto sapere Coldiretti lanciando un allarme per il comune di Fiumicino dove l’associazione dei produttori ha reclamato a gran voce l’intervento del sindaco.

I danni alle coltivazioni

I cinghiali che, nonostante i piani di contenimento, continuano a restare numerosi, rappresentano la minaccia più importante per la capacità che hanno di distruggere, al loro passaggio, intere coltivazioni. Ma Coldiretti segnala anche le conseguenze della presenza dei daini e “le segnalazioni degli allevatori relative alle aggressioni subite soprattutto da capi ovini e caprini, ma anche bovini”, un tema quest’ultimo che era stato evidenziato anche da chi amministra il vicino comune di Santa Marinella.

Le critiche per le perdite subite

Per quanto riguarda Fiumicino. Coldiretti Roma, in una lettera firmata da Emanuele Salvalaio e dal segretario di zona, Elvino Pasquali, ha espresso il proprio disappunto “per come l’amministrazione comunale sta affrontando un tema esiziale per il nostro territorio e per la nostra agricoltura come la fauna selvatica. In un incontro con il sindaco di diversi mesi fa – proseguono Salvalaio e Pasquali - abbiamo espresso la preoccupazione per il grave danno che daini e cinghiali causano alle nostre produzioni. In quella occasione, abbiamo avuto modo di suggerire possibili soluzioni, visto anche il ruolo fondamentale che il Comune di Fiumicino esercita, in quanto ente gestore del Parco del Litorale Romano. Il tema è stato riproposto ripetutamente anche nelle diverse riunioni del ‘tavolo verde’ comunale, ottima occasione di confronto, che però ha un senso solamente se alle parole ed agli impegni seguono i fatti”.

Le ordinanze firmate e la diffusione della fauna selvatica

La massiva presenza di ungulati, e non solo, a ridosso dei centri abitati è legata anche alle condizioni climatiche ed in particolare alla siccità. Il basso livello dei fiumi, un tempo barriere naturali, permette di attraversarli facilmente. Talvolta poi questi animali raggiungono anche il contesto urbano alla ricerca di cibo che, nei cassonetti, è facilmente alla loro portata. Vale per i cinghiali ma, come recentemente è stato osservato, anche per i lupi.Lo scorso ottobre il sindaco di Fiumicino Mario Baccini aveva firmato un'ordinanza con cui rendere "sorvegliate speciali" alcune delle strade e delle aree più soggette al passaggio dei cinghiali. Un provvedimento emulato qualche settimana più tardi da altri comuni della zona. Evidentemente, per Coldiretti, non è una misura sufficiente per sostenere il comparto agricolo del comune aeroportuale.

L'appello di Coldiretti

“La triste realtà, motivo del nostro disappunto – concludono Salvalaio e Pasquali - è che nonostante i diversi momenti in cui si è rappresentata l’importanza della problematica, ad oggi nessuna iniziativa concreta è stata intrapresa. Siamo consapevoli della complessità della vicenda, e siamo certi della vicinanza del sindaco Braccini al mondo agricolo, ma siamo altrettanto convinti che sia arrivato il momento di fare seguire alla vicinanza nelle parole, la vicinanza nei fatti. Diversamente, il rischio è che l’assenza di azioni concrete, possa essere interpretata dagli agricoltori come disinteresse verso un comparto fondamentale per l’economia del territorio”.

Già in passato Coldiretti, con una manifestazione sotto la regione Lazio, aveva espresso quale fosse una soluzione da percorrere: autorizzare gli abbattimenti. In quell'occasione il numero uno dell'associazione dei produttori nel Lazio aveva spiegato che "quando le gabbie non funzionano, bisogna autorizzare il selecontrollo".