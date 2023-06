Daniele Leodori è il nuovo segretario del Pd Lazio

È stata una vittoria netta quella di Daniele Leodori alle primarie regionali. L'ex vice di Nicola Zingaretti alla Pisana, attuale vicepresidente del consiglio regionale, è il nuovo segretario del Pd Lazio con il 95% dei voti. A presentarsi ai gazebo, circa 400 allestiti in tutto il territorio, sono stati in 50.000 tra iscritti al partito ed elettori di centrosinistra.

Daniele Leodori nuovo segretario del Pd Lazio

A sfidarsi per raccogliere l'eredità politica del compianto Bruno Astorre erano Leodori e il consigliere capitolino Mariano Angelucci. Da una parte un candidato supportato da tutte le correnti di rilievo del Pd (la "sua" AreaDem, gli zingarettiani, l'area di Gualtieri e del deputato Mancini, gli orfiniani, gli ex Base Riformista), all'altra un vero e proprio outsider, consapevole dell'enorme difficoltà, ma con l'obiettivo di catalizzare i voti dei riformisti cattolici scontenti della nuova linea del Pd. Come ampiamente previsto ha avuto la meglio la prima fazione, la più corposa e attrezzata.

"Ora al lavoro per un partito all'altezza delle nuove sfide"

A sostenere Leodori, che durante l'ultimo quinquennio di Zingaretti alla Pisana ha avuto anche la delega al Bilancio, c'erano 5 liste: "Lazio Democratico", "Rete Democratica", "Leodori, a Sinistra", "Uniti a Sinistra per la Costituente" e "Il Pd delle Opportunità". "Tante persone hanno partecipato a questa bella giornata di democrazia - ha commentato su Facebook il nuovo segretario - che è stata possibile grazie al lavoro e all’incredibile disponibilità dei nostri militanti e volontari, che colgo l’occasione di ringraziare ancora una volta. Ora al lavoro, insieme, per un partito all’altezza delle nuove sfide che abbiamo davanti: lavoro, giustizia sociale e ambientale, diritti".

Angelucci: "Avanti con mie idee senza compromessi"

Lo sfidante uscito sconfitto, Mariano Angelucci, ha tenuto a ringraziare "i volontari e le volontarie che anche oggi (domenica 18 giugno, ndr) nonostante tutto, nonostante le modalità con cui si è governato tutto il percorso

congressuale - riporta l'agenzia Nova - hanno permesso di poter svolgere questa giornata. E' stato un vero miracolo raggiungere questo risultato in un congresso fatto nella clandestinità e nel silenzio sia del gruppo dirigente regionale che ha perso tutto, sia della segretaria Schlein sia della segreteria nazionale, con seggi a volte improvvisati e in alcuni casi mal controllati e senza neanche un confronto pubblico tra i candidati. Porterò avanti le mie idee senza compromessi con un gruppo dirigente che nonostante ha perso politiche, regionali e amministrative è sempre piu chiuso su se stesso. La partecipazione bassa alle primarie ne è l'ulteriore conferma".