Elezioni regionali, Leodori rompe gli indugi: sfiderà D'Amato alle primarie

Daniele Leodori scalda i motori e si prepara alla discesa in campo tra i candidati alle primarie per le regionali 2023. Secondo quanto risulta a RomaToday, il vicepresidente della Regione Lazio, braccio destro di Nicola Zingaretti, annuncerà la sua disponibilità alla corsa durante l'evento in programma al laghetto dell'Eur per il prossimo 8 giugno. Il titolo, quasi uno slogan elettorale, traccia non a caso l'orizzonte futuro: "Lazio 2030, insieme".

La competizione per la scelta del candidato della coalizione di centrosinistra vede già tra i volti pronti alla corsa l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, sostenuto da Carlo Calenda. Due profili molto diversi quelli di D'Amato e Leodori. Salito agli onori della cronaca nei due anni di pandemia il primo, da sconosciuto o quasi al grande pubblico si è ritrovato volto mediatico protagonista della politica sul territorio, vantando anche una buona gestione dell'emergenza sanitaria. A lavoro sottotraccia, uomo del dialogo, il secondo. Romano, classe '69, ex consigliere provinciale, al secondo giro in Regione Lazio, dal 18 aprile 2019 Daniele Leodori è vicepresidente della giunta. Fedelissimo di Zingaretti, a lui il governatore ha affidato i dossier più delicati quando era segretario del Pd.

Lontano dalle telecamere ha promosso l'esperimento del famoso "campo largo" a livello regionale. Una famiglia allargata che mette insieme pentastellati, renziani, calendiani e piddini. A lui viene riconosciuto il merito di aver favorito, con un'operazione costante di dialogo e mediazione tra le parti, l'ingresso del Movimento Cinque Stelle in giunta, poco più di un anno fa. E a tutt'oggi è lui che tenta di promuovere il confronto per quanto riguarda il termovalorizzatore, argomento delicatissimo che rischia di far vacillare l'alleanza per le diverse posizioni assunte sul tema da democratici e grillini.

Chi è pronto a sostenere Leodori? Top secret per il momento i nomi degli invitati che presenzieranno l'evento. Per il dopo Zingaretti si sa le correnti del Pd sono divise. A spingere per il nome di Leodori, secondo quanto circolato in questi mesi tra gli addetti ai lavori, i franceschiniani di AreaDem, guidati nel Lazio dal segretario regionale Bruno Astorre.

Intanto la direzione regionale dei dem si è riunita lo scorso 31 maggio, dando mandato alla segreteria di costruire il tavolo di coalizione che si presenterà alle regionali, partendo appunto dall'attuale maggioranza. Ancora da ufficializzare il perimetro dentro il quale si terranno le primarie. L'assessora Roberta Lombardi per i Cinque Stelle ha detto che il M5s non parteciperà con un proprio candidato, pur sedendosi al tavolo di coalizione. Calenda da parte sua ha dato il suo appoggio a D'Amato, che sarà nella rosa dei candidati. "Gli alleati saranno coinvolti nell'individuazione e nella stesura dei punti programmatici che poi saranno offerti come contributo al candidato scelto" spiegano dal partito democratico del Lazio. "Candidato che sarà individuato grazie all'ascolto e al massimo coinvolgimento di tutti adottando, se ritenuto necessario, le primarie di coalizione come strumento di partecipazione democratica".