All'Accademia di Santa Cecilia arriva il britannico Harding, il direttore-pilota

Il britannico Daniel Harding sarà il nuovo direttore musicale dell'orchestra e del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, subentrando a Sir Antonio Pappano, che ha ricoperto il ruolo dal 2005 e diventerà direttore emerito. Harding, 48 anni, nato a Oxford in Inghilterra, entrerà in carica a ottobre 2024 e inizialmente per un quinquennio.

Cambio al vertice dell'orchestra di Santa Cecilia

Harding allunga e impreziosisce una lunga lista di direttori d'orchestra di fama che si sono succeduti a capo di una delle istituzionali musicali più antiche del mondo: da Igor Markevitch a Daniele Gatti, da Giuseppe Sinopoli e Myung-Whun Chung. Per Harding l'esordio sarà con la Tosca, nell'anno dedicato a Puccini, sulla scia di una lunga tradizione che vede la stagione sinfonica inaugurarsi con l'esecuzione di un'opera in forma di concerto. Inoltre, nel corso della sua prima stagione, Harding renderà omaggio al patrimonio storico di Roma eseguendo il Requiem di Verdi in una delle maggiori basiliche romane, inaugurando un ciclo che prevede l'esecuzione dei maggiori capolavori di musica sacra nelle più belle chiese della Città Eterna.

Chi è Daniel Harding

Il direttore britannico, dal 2006 direttore ospite principale della London Symphony Orchestra e dal 2007 è direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica della radio nazionale svedese, baserà il suo repertorio sinfonico sui capolavori del Diciannovesimo e Ventesimo secolo, includendo Strauss, la Scuola di Vienna, Wagner, Mahler tra gli altri. Harding è anche vincitore di un Grammy, è stato direttore musicale dell'Orchestre de Paris dal 2016 al 2019 e gli è stato conferito il titolo di Direttore Onorario a vita della Mahler Chamber Orchestra, con cui collabora da più di vent'anni. In qualità di Direttore ospite il Maestro vanta un rapporto molto stretto con le più importanti orchestre del mondo. Nel dicembre del 2005 Daniel ha inaugurato la Scala di Milano, dove ha diretto numerose nuove produzioni e concerti sinfonici. Ha diretto importanti produzioni operistiche a Vienna, Berlino, Monaco, Londra e ai Festival di Salisburgo e di Aix-en-Provence. Non solo direttore d'orchestra: Daniel Harding è pilota di linea di Air France.

Il presidente dell'Accademia: "Una sfida per il futuro"

Michele Dall'Ongaro, presidente-sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e promotore della nomina, ha dichiarato: "E' con sincero entusiasmo e con orgoglio vivissimo che l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la sua orchestra e il suo coro danno il benvenuto a Daniel Harding - le parole di Dall'Ongaro - un musicista che abbiamo imparato a conoscere e amare tanti anni fa e che oggi ritorna con un incarico impegnativo che è anche una sfida per il futuro e un'opportunità per i nostri complessi e per la città che li ospita. Non sembra azzardato affermare che oggi esistono più buone orchestre che buoni direttori. Pochissimi poi quelli eccezionali che con il loro impegno, la loro creatività, il loro rigore possono garantire percorsi di crescita e sviluppo".

Harding: "Arrivo in un'orchestra che ha grande energia"

"Con Santa Cecilia ho una lunga storia cominciata nel 1997, quando ero assistente di Claudio Abbado - ha raccontato Harding -. L'Accademia Nazionale ha un'orchestra e un coro che hanno un'energia e una generosità straordinarie e amano trasmettere il loro entusiasmo per la musica che eseguono. Avere l'opportunità di diventare direttore musicale di un'orchestra di prim'ordine e così ambiziosa in una città di incomparabile significato storico e culturale è un bellissimo regalo che mi viene fatto". "In 25 anni di collaborazione - ha aggiunto - abbiamo esplorato un ampio repertorio e stretto un'amicizia che diventa qualcosa di molto significativo per tutti noi. Orchestra e coro hanno una capacità camaleontica di adattarsi al repertorio che eseguino. Non c'è nulla che non si possa fare con loro".

Gualtieri: "La musica è nel cuore di Roma"

"Complimenti a Daniel Harding - il commento di Roberto Gualtieri - . Fieri che sia una figura di alto profilo come la sua a dirigere la prestigiosa accademia romana. La musica è nel cuore di Roma". "Un nuovo grande nome si aggiunge - le parole di Miguel Gotor, assessore alla cultura -. Quella di Daniel Harding è una figura di alto profilo nel panorama musicale mondiale: il maestro, infatti, in qualità di direttore ospite, ha un rapporto molto stretto con le più importanti orchestre del mondo".