“Daje de alberi”, a Pietralata e Nomentano già 35 piantumazioni: "Vogliamo allargarci ad altri quartieri"

Raccolgono fondi, acquistano alberi e, con il via libera del Servizio Giardini, li mettono a dimora nelle strade della capitale. Per ora in via Lanciani, al Nomentano, ed a Pietralata. Ma i volontari di “Daje de Alberi” hanno intenzione di non fermarsi più.

L'associazione Daje de Alberi

“Tutto è nato nel 2019, con la messa a dimora di 5 alberi – ha raccontato Lorenzo Cioce, il fondatore di Daje de Alberi – nel 2021 abbiamo realizzato un’associazione di tutela ambientale, ed abbiamo cominciato a raccogliere fondi su GoFundMe, andando oltre le nostre aspettative”. Così facendo i volontari di questa nuova realtà, hanno piantumato dei ligustri davanti una scuola di via Lanciani e, con successive raccolte fondi, sono arrivati a metterne a dimora trentacinque.

Non solo piantumazioni

I volontari dell’associazione non si limitano a mettere a dimora gli alberi. “Puntiamo anche sulla loro cura” ha sottolineato Cioce. Non mancano in rete le foto dei volontari che, con taniche piene d’acqua, si dedicano ad innaffiare le piante appena messe a dimora. “Pur restando con i piedi per terra – ha aggiunto il fondatore dall’associazione – sogniamo di ampliare il nostro progetto a diversi quartieri della Capitale”. Obiettivo in parte già raggiunto visto che, dopo i ligustri davanti la scuola di via Lanciani, sono arrivati anche i cipressi del Nomentano.

La riforestazione

Le decine di donatori che hanno preso parte alle varie raccolte fondi, la collaborazione attivata con residenti e commercianti che si prendono cura degli alberi piantati, e la sinergia messa in capo con il Servizio Giardini, donano linfa al progetto della neonata associazione. La riforestazione di Roma, la città più verde d'Euopa, passa anche attraverso il lavoro di Daje di alberi e delle altre esperienze, nate dal basso, che stanno progressivamente prendendo piede nella Capitale.