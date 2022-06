Gualtieri premia il cuoco eroe che ha salvato una ragazza dalla violenza sessuale

Ha ricevuto un premio direttamente dalle mani del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il cuoco 38enne che tra sabato e domenica scorsi ha salvato da una violenza sessuale una studentessa di 23 anni aggredita a San Lorenzo.

Alessio Rizzitelli, questo il nome dell’uomo, venerdì è stato convocato negli uffici di Gualtieri per un incontro in cui il sindaco ha voluto ringraziarlo di persona per essere intervenuto: “A nome della città ho voluto ringraziare Alessio Rizzitelli, grazie Alessio di non esserti voltato dall’altra parte. Roma è fiera di te, del tuo coraggio, del tuo altruismo”.

La ragazza era stata inseguita e aggredita in un vicolo da un uomo che è stato poi fermato dalla polizia e identificato in un 42enne di origini tunisine che l’aveva notata in via dei Sardi. Dopo averla pedinata per qualche metro, l’uomo l’aveva afferrata e trascinata in un vicolo dove l’aveva palpeggiata, minacciandola di morte.

Le urla della ragazza avevano attirato l’attenzione di Rizzitelli, che era intervenuto riuscendo a mettere in fuga l’aggressore, armato di cacciavite. Dopo essersi assicurato che la ragazza stesse bene si era allontanato, per poi essere rintracciato qualche giorno dopo: a distanza di una settimana la convocazione negli uffici del sindaco.