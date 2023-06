Vincono le mamme. Il reparto maternità del Cristo Re resta aperto

Il reparto maternità del Cristo Re resta aperto. L’amministrazione dell’ospedale di via delle Calasanziane, in zona Pineta Sacchetti, che nei giorni scorsi aveva comunicato la volontà di smantellare il punto nascita, ha fatto marcia indietro.

“L’amministrazione ci ha comunicato il suo ripensamento, quindi la decisione di mantenere l’attività ostetrica. Lavoro qui in ospedale da 35 anni e sono felicissimo di questa notizia, anche perché ho anche un legame affettivo con queste mura e con le persone che fanno parte del team, che è cresciuto insieme a me” - ha detto ai microfoni dell’agenzia DIRE il dottor Carlo Piscicelli, direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cristo Re.

La protesta delle mamme

Nei giorni scorsi tante le voci di protesta: dai quasi 100 lavoratori del reparto - medici, ostetrici ed infermieri - alle mamme che hanno partorito li i loro bambini e che hanno raccontato via social le loro esperienze facendo ottime recensioni alla struttura e a tutto il personale. Sconforto invece per chi aveva scelto il Cristo Re per il proprio percorso nascita e da un giorno all’altro si è ritrovato senza sapere dove poter partorire. In meno di una settimana la petizione contro la chiusura del reparto maternità del Cristo Re ha sfiorato le 15mila firme. Prima del dietrofront del Gruppo GIOMI, che gestisce la struttura accreditata con il servizio sanitario nazionale e regionale, era stata anche indetta una manifestazione di protesta.

Il presidio di protesta diventa festa

Così il 12 luglio, data scelta per il presidio, “scenderemo in piazza non per manifestare ma per festeggiare” - scrive una delle organizzatrici. “La GIOMI ha fatto un passo indietro, ha riconosciuto l’eccellenza di un reparto che non può e non deve chiudere. Quindi care mamme con la nostra voce e la nostra forza abbiamo vinto. Hanno vinto le puericultrici, le ostetriche, le infermiere, le vigilatrici di infanzia, i pediatri e i ginecologi che non hanno mai mollato e che ora potranno continuare a prendersi cura di noi, dei nostri parti e dei nostri bambini nel modo eccellente con cui lo hanno sempre fatto”.