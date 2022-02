Crisi del turismo, Roma batte cassa al governo: "Servono fondi straordinari"

A Roma su 1280 strutture alberghiere ben 350 sono chiuse, la maggior parte ininterrottamente da marzo 2020; tre hotel di grandi dimensioni ossia Sheraton, Majestic e Cicerone hanno aperto le procedure di licenziamento collettivo per oltre 250 lavoratori che arrivano a 300 se si considerano anche i 51 dell’Ambasciatori Palace. Si stimano inoltre tra 4.000 e 5.000 licenziamenti di personale diretto degli alberghi qualora non arrivasse la proroga del Fondo Integrativo Salariale o della cassa integrazione. E’ questa la fotografia che Federalberghi fa della crisi del Turismo a Roma. “Una situazione drammatica” - l’ha definita ieri il sindaco Roberto Gualtieri durante la seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina dedicata al tema.

Crisi del turismo, Roma chiede tavolo e fondi al governo

L’Aula ha impegnato sindaco e giunta ad aprire un tavolo permanente di concertazione con il Governo e la Regione Lazio, per il reperimento e lo stanziamento di risorse straordinarie da destinare, in quanto Capitale, alla città di Roma, nonché di fondi straordinari per il rilancio della promozione turistica e del settore turistico a Roma.

Un punto sul quale era stato molto duro l’assessore comunale, Alessandro Onorato: "Roma merita la giusta attenzione. Se il turismo nel 2020 ha perso più o meno il 35% in Italia, a Roma ha perso l'80 per cento di presenze mettendo in ginocchio la città. A fronte di questa situazione ci aspettiamo aiuti economici veri e a fondo perduto per Roma. Alcuni passaggi del decreto sono offensivi. Se pensiamo che una struttura alberghiera che ha perso milioni di euro arriva a prendere a fondo perduto appena 10.000 euro” - ha detto in Aula chiedendo impegni precisi al governo.

Negli hotel romani oltre 300 licenziamenti: "Si proroghino sostegni"

Nel documento approvato si impegna il sindaco anche "ad adoperarsi per valutare, in particolare, il prolungamento, oltre il 31 marzo 2022 e fino alla piena ripresa del settore, dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale degli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto 'Sostegni Ter 2022') nonché la proroga degli interventi a sostegno delle imprese del settore”. Primo cittadino impegnato anche a valutare la possibilità di richiedere al governo pure per il corrente anno di ripristinare la moratoria sui prestiti/mutui e finanziamenti già concessi alle imprese, al fine di consolidare una possibile ripresa dell'intero settore alberghiero.

Turismo in crisi, la polemica di FdI: "Occasione persa"

Bocciati gli ordini del giorno di Fratelli d'Italia che chiedevano azioni mirate sulla Tari, sull'Imu, sul contrasto all'abusivismo e sulla promozione turistica. Così il centrodestra protesta e parla di “occasione sprecata”.

“La Capitale ha perso una grande occasione non dando la giusta importanza al settore del turismo che rappresenta il 20% del pil capitolino. Questo è un errore che Roma non si può permettere, ma purtroppo abbiamo avuto la chiara impressione che questa maggioranza sia totalmente impreparata ad accogliere questa sfida. Gli operatori del mondo del turismo e tutta la filiera di imprese ad esso collegato - hanno commentato Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Andrea De Priamo, Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini e Federico Rocca - non hanno bisogno di pacche sulle spalle o di mancette dei ristori, ma hanno bisogno di risposte certe e immediate che li aiuti ad uscire da questa crisi e ad essere pronti quando il turismo riprenderà. Altrimenti, se non si mettono in campo azioni concrete in questa fase, il serio rischio è quello di dover assistere a nuove chiusure, licenziamenti e impoverimento della città. Tutto questo Fratelli d'Italia non lo consentirà continuando a battersi per un settore che riteniamo strategico e fondamentale. Roma senza turismo non è Roma".

I sindacati annunciano nuova protesta al Colosseo

I sindacati, che ieri hanno protestato sulla scalinata del Campidoglio, chiedono un'assunzione generale di responsabilità: “Se da una parte, infatti, è innegabile la crisi del settore, dovuta a flussi in caduta libera a causa della pandemia, oggi non possiamo non denunciare come nessuna di queste procedure di licenziamento collettivo sia realmente motivata da ragioni economiche. Si tratta, invece, - sottolinenao Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio, unitamente a Filcams, Fisascat e Uiltucs di Roma e Lazio - di processi di ristrutturazione, quando non di cessioni di azienda, nell'ambito delle ormai note operazioni di 'shopping' nel settore da parte di fondi immobiliari, spesso stranieri, in cui le imprese alberghiere, sfruttando la congiuntura e lo sblocco dei licenziamenti, scelgono di licenziare tutti i propri dipendenti, con contratti stabili e regolari, puntando a sostituirli, in prospettiva, con lavoratori precari e con minori tutele. I ministri (Orlando e Garavaglia ndr.) ci hanno ricordato che esistono ingenti risorse che possono e devono essere messe a disposizione del settore e che la riforma degli ammortizzatori sociali offre strumenti di protezione del lavoro a cui le aziende possono accedere: è vero, ed è proprio su questa consapevolezza che si basa la nostra denuncia, ma la crisi che si sta determinando nel sistema turistico, in particolare a Roma, impone alla politica di compiere scelte chiare di indirizzo, oltre alla necessità di valutare ulteriori strumenti di sostegno e tutela".

"Si usino ammortizzatori sociali, stop licenziamenti"

Da qui l’annuncio dell’ennesima protesta: il 4 marzo, alle ore 14, flash mob davanti al Colosseo. Le richieste, nell'ambito di una complessiva operazione di rilancio, riqualificazione e sostegno, sono quelle che il tavolo interistituzionale definisca il vincolo di utilizzo degli ammortizzatori sociali conservativi, con revoca e blocco dei licenziamenti, “senza escludere la possibilità di nuovi strumenti di tutela, anche in deroga, per causale e durata, a quelli già previsti”.