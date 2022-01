La crisi degli hotel di Roma, licenziamenti dallo Sheraton al Majestic: oltre 250 lavoratori già messi alla porta

I lavoratori degli alberghi romani pagano a caro prezzo la crisi scaturita dalla pandemia da Covid-19 e le scelte delle proprietà degli hotel che sfruttando le turbolenze del periodo decidono di fare tabula rasa del personale. Emblematico il caso dello Sheraton Roma Hotel & Conference Center che, chiuso dal marzo del 2020 e in piena “improrogabile” ristrutturazione, ha deciso di licenziare tutti i 164 i suoi dipendenti.

Lo Sheraton licenzia tutti e 164 i suoi dipendenti

Dopo quasi due anni di cassa integrazione saranno messi alla porta operai, amministrativi, chef, addetti alle camere, prenotazioni e ricevimento oltre che segretari e front office manager. Chiara la difficoltà di riempire le 640 camere e le 30 sale per congressi e meeting, ma per i sindacati dietro ai licenziamenti dello Sheraton e al mancato ricorso al prolungamento degli ammortizzatori sociali ci sarebbe la strategia “di azzerare tutto e ricominciare da capo”, quando l’hotel riaprirà, “con assunzioni a basso costo”, rinunciando ai lavoratori che hanno fatto la storia e la fortuna della celebre struttura.

La pandemia affonda gli hotel di Roma: licenziamenti dal Majestic al Cicerone

Un destino comune con i dipendenti dello storico Hotel Majestic di via Veneto, che pure prima della pandemia aveva internalizzato i servizi di facchinaggio e pulizia camere. 47 i licenziamenti previsti con la proprietà a parlare di “gravissima situazione finanziaria” dovuta a due anni consecutivi di pandemia con un calo del fatturato registrato al 90,4%. Ma tra i corridoi deserti del Majestic la voce è quella di una vendita della struttura con i compratori non interessati al “fardello “ del personale- “Quindi la proprietà, nonostante siano li da vent’anni, ha deciso di chiudere la partita con i suoi dipendenti” - dice a RomaToday Stefano Chiaraluce della Filcams Cgil. “Alla luce del fatto che la struttura sarà venduta e che l’attività dunque cesserà solo temporaneamente proveremo a chiedere che siano create le condizioni per mantenere tutto il personale in attesa della riapertura sotto la guida della nuova proprietà”. Riduzione dell’organico tra licenziamenti ed esternalizzazione dei servizi per l’Hotel Cicerone dove si contano 31 esuberi. “Borderline”, così la definisce Roberta Valenti di Uiltucs, la situazione del Bernini dove 25 lavoratori dei servizi in appalto “vivono sospesi nell’incertezza da mesi”.

La crisi del turismo: a Roma 8mila licenziamenti

Non solo alberghi. Nel vortice della pandemia ci sono anche guide turistiche, i tour operator, le aziende dei grandi eventi, la ristorazione, i servizi al turismo, i taxi, gli Ncc, le aziende di pulizie, lavanderia e manutenzione. “L'elenco delle aziende sull'orlo della chiusura è drammaticamente lungo. Il tessuto economico romano rischia di non superare la pandemia" - ha sottolineato l'assessore al turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato. L’assessora al Lavoro, Claudia Pratelli, parla di 8000 licenziamenti. Così dal Campidoglio ecco l’appello al Governo.

Il sindaco Gualtieri: “Governo sostenga turismo per città d’arte”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiesto l’immediata apertura di un tavolo per definire un sostegno immediato al comparto turistico che nelle città d'arte come Roma è fortemente colpito dalla recrudescenza della pandemia. “La riforma degli ammortizzatori varata dal ministro Orlando è positiva e importante, ma per le città d'arte è necessaria una reintroduzione temporanea della cassa Covid. Sappiamo che il ministro Garavaglia e il governo stanno definendo i criteri per l'allocazione dei 700 milioni che la legge di bilancio ha stanziato prudenzialmente per misure straordinarie di sostegno. Ci aspettiamo - ha detto il Sindaco - che almeno una parte di queste risorse siano destinate ad un nuovo ciclo di cassa Covid gratuita per alberghi e agenzie di viaggio delle città d'arte, e che a loro volta queste aziende non procedano con i licenziamenti annunciati. Molto utile anche un Consiglio comunale straordinario col governo per affrontare il tema del sostegno e del rilancio del comparto".

Hotel di Roma, lavoratori appesi ad un filo: “Si ritirino licenziamenti”

Massima attenzione e tutele per i lavoratori chieste anche dai sindacati. Per gli hotel di Roma la prima partita si giocherà tra metà e fine gennaio con gli incontri specifici per ciascuna situazione, ma la vertenza potrebbe diventare unica. “Non si può sfruttare la pandemia oltre la sua reale incidenza con operazioni brutali” - tuona Chiaraluce. Per il sindacalista per il comparto del turismo, con i settori alberghiero e del trasporto aereo tra i più colpiti, “non è sufficiente la proroga degli ammortizzatori sociali”. Serve il blocco dei licenziamenti, “o almeno che si possa costringere i datori di lavoro ad utilizzare gli ammortizzatori sociali se funzionali a mantenere i livelli occupazionali e tutelare quindi i lavoratori senza metterli alla porta”. I sindacati chiederanno supervisione delle istituzioni e atteggiamento specifico per il settore. Dallo Sheraton al Majestic, passando per il Cicerone la scelta ferma è quella che si raggiunga il ritiro delle procedure di licenziamento collettivo che pesano sulle teste dei dipendenti già frastornati da due anni di pandemia e crisi.