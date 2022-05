Stop alla tassa sulle cremazioni fuori Roma

Stop alla tassa sulle cremazioni fuori città. Le commissioni congiunte Ambiente e Bilancio hanno espresso parere favorevole alla proposta di delibera che prevede appunto la cancellazione del contributo, 220 euro, richiesto alle famiglie che decidano di cremare il defunto in un comune diverso da Roma. Dopo il voto a favore arrivato dalle due commissioni, ora il documento potrà approdare in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.

Il perché del provvedimento

Una misura stabilita dal Comune in accordo con Ama per smaltire le salme in eccesso rispetto ai posti disponibili nei forni del cimitero Flaminio, da anni ormai alle prese con lunghe liste d'attese. Chi si trovasse bloccato da tempi burocratici infiniti, potrà rivolgersi per le cremazioni a comuni limitrofi gratuitamente. Questo l'obiettivo del provvedimento che verrà approvato a stretto giro, salvo sorprese, in aula Giulio Cesare.

L'ultimo picco di rallentamenti lo scorso aprile, quando i corpi vennero dirottati al camposanto del Verano. Prima l'aumento improvviso di decessi legati al coronavirus durante la pandemia, poi gli interventi di manutenzione sugli impianti crematori che hanno nuovamente allungato i tempi a dismisura. Il risultato? Bare stipate per giorni nei depositi, carri funebri in coda, famiglie colpite dal lutto costrette a un'attesa estenuante. Il quadro attualmente è migliorato e Ama fornisci numeri che fanno ben sperare per la stagione estiva, quando il rischio di accumulare salme da cremare è anche di tipo igienico sanitario.

I numeri di Ama

"Da gennaio ad aprile di quest'anno sono state effettuate complessivamente 6.029: 378 in più rispetto a quelle svolte nei primi 4 mesi del 2021. Tutto ciò in contemporanea a un fitto e articolato piano di interventi di manutenzione, di carattere ordinario e straordinario" fa sapere Ama. Da gennaio sono in corso le necessarie attività di manutenzione del crematorio al Flaminio, che si concentrano su una singola linea per volta, così da non bloccare il servizio. Le operazioni si concluderanno, da cronoprogramma, entro l'estate.