"Zingaretti e Gualtieri non hanno fatto nulla per i sanificatori nelle scuole"

Che fine hanno fatto i sanificatori di aria nelle aule scolastiche? Ad oggi risultano assai rari i casi in cui gli strumenti per contenere il contagio da Covid 19 sono stati installati negli ambienti dedicati alla didattica. Tra i precursori c'è il liceo Orazio di Talenti che da settembre 2021 ha 56 sanificatori al plasma Jonix, uno per ogni classe, al costo complessivo di oltre 16mila euro. Soldi spesi su approvazione del consiglio d'istituto e che hanno permesso di tenere chiuse le aule d'inverno senza conseguenze sanitarie. Ma un sistema-Roma vero e proprio non c'è.

L'annuncio dell'assessora e l'atto del consiglio regionale sui purificatori

A gennaio l'assessora alla scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, aveva spiegato che in collaborazione con l'istituto Spallanzani e la Regione Lazio stavano ragionando sull'acquisto dei purificatori per installarli nelle scuole comunali, mentre a febbraio in consiglio regionale una mozione di Fratelli d'Italia è stata approvata all'unanimità e impegnava la giunta Zingaretti ad adoperarsi in tal senso. Sono passati sei mesi, tra poco ricomincerà l'anno scolastico ma le scuole si muovono autonomamente, spesso decidendo di non investire i (tanti) soldi necessari.

La scuola del Tufello: "Spesa enorme ed elevato consumo energetico"

Per esempio al liceo Aristofane, zona Tufello, la preside Raffaella Giustizieri spiega a RomaToday che "la spesa preventivata sarebbe tra i 10 e i 12mila euro per ognuno, si tratta di impianti con un motore che supporta tre macchine, quindi tre ambienti distinti. Noi abbiamo oltre 50 classi, più gli uffici. Inoltre il nostro medico del lavoro ne ha sconsigliato l'utilizzo, sostenendo che la soluzione migliore sia l'aerazione. E poi pensiamo al consumo energetico che dovremmo sostenere, in questo periodo poi...".

I presidi romani: "Nessuna notizia sul ricambio d'aria"

L'associazione nazionale presidi a inizio agosto denunciava l'assenza di novità in tema purificatori: "Un sistema professionale costa dai 3 ai 5.000 euro per aula - spiegava a RomaToday - e pochissime scuole ne dispongono. Ci sono 42.000 edifici sul territorio, sarebbe una spesa enorme e un dispendio enorme di energie. Anche su questo non arrivano notizie". E in classe adesso si starà senza mascherine, come da disposizioni ministeriali.

Civica Raggi: "Zingaretti e Gualtieri inerti, presenteremo mozione"

La politica entra in gioco e si scatena la polemica. Oggi la lista civica Raggi in Campidoglio ha fatto sapere che presenterà una mozione in assemblea: "L'inerzia di Zingaretti e Gualtieri fa sì che questo importante atto (il riferimento è a quello approvato all'unanimità a febbraio, ndr) resti soltanto lettera morta - scrivono Antonio De Santis e Carla Canale, consigliera del IX municipio - e ciò anche in considerazione delle linee guida contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2022 che ne raccomandano l'utilizzo. Alla luce di ciò, è nostra intenzione depositare a breve anche in assemblea capitolina, una mozione che avrà, come obiettivo primario, quello di verificare la possibilità di installare impianti di purificazione d'aria ambientale che garantiscano un ambiente pulito e privo di microrganismi nelle scuole comunali anche quando la stagione fredda renderà più difficoltoso un adeguato ricambio d'aria". Stesso atto verrà discusso il primo settembre nel parlamentino dell'Eur su iniziativa di Canale stessa e del pentastellato Marco Cerisola.