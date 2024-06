Cotral, il bilancio 2023 si chiude con un attivo di 11,4 milioni di euro

Un utile di 11,4 milioni di euro e un aumento, rispetto all’anno precedente, del 9% del valore della produzione. Il consiglio di amministrazione di Cotral spa ha approvato il bilancio di esercizio 2023, anno di profondi cambiamenti per l’azienda di trasporti.

“L’azienda si consolida ogni anno di più confermando il trend positivo anche con i nuovi contratti di servizio – ha dichiarato, in una nota, la presidente di Cotral Amalia Colaceci - soggetti al rispetto di parametri differenti e più sfidanti rispetto al passato”.

Gli elementi più rilevanti” sono l’aumento del 9% del valore della produzione – ha sottolineato Colaceci - la ripresa dei ricavi da traffico seppure ancora non allineata ai valori pre-pandemia; una forte accelerazione del piano investimenti e una flotta di autobus ormai in linea con gli standard europei (media di 7 anni di età). Cotral si conferma sana, solida e con grandi potenzialità. Ringrazio – conclude Colaceci - il direttore generale Giuseppe Ferraro, protagonista in questi anni del percorso virtuoso dell’azienda, il management che si è distinto per competenza e dedizione e l’azienda tutta”.

Nuovi mezzi

Per quanto concerne i nuovi mezzi, l’argomento probabilmente che di più interessa gli utenti, dal 2017 a dicembre 2023, sono stati immessi un totale di 1.122 bus Euro VI. Nel corso della prima parte del 2024 saranno immessi in servizio 56 bus Euro VI da 12 metri alimentati a gasolio e ulteriori 79 bus da 12 metri alimentati a metano (CNG) che completeranno la fornitura dei complessivi 178 veicoli acquistata con i fondi del Piano nazionale complementare al Pnrr. Entro la fine dell’anno è prevista inoltre l’integrazione di tale fornitura con l’acquisto di ulteriori 42 bus CNG e di 10 mini bus, da impiegare per il collegamento tra i piccoli comuni della Regione.

“L’approvazione del bilancio Cotral con un utile di oltre 11 milioni di euro è senza dubbio una buona notizia – ha dichiarato, in una nota, l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini - ringrazio, quindi, il presidente Colaceci e il direttore Ferraro per il positivo lavoro svolto. Posso garantire loro e tutti i cittadini della regione che anche la prossima governance proseguirà sulla strada di una gestione dei conti attenta e rigorosa accompagnandola a investimenti tesi a un ulteriore sviluppo della produzione e dei servizi”.

Merito di Nicola Zingaretti

La consigliera regionale del Pd, Michela Califano, ha voluto intestare questi risultati alla precedente consiliatura targata Nicola Zingaretti. “L’approvazione dell’esercizio 2023 di Cotral, con un utile di 11.4 milioni di euro, è la dimostrazione del grande lavoro svolto negli scorsi 10 anni – ha detto in una nota -quando siamo arrivati Cotral versava in condizioni non agevoli. Con un bilancio in passivo, una flotta vecchia e malridotta. Pochi autisti, poche tratte, orari assurdi. Oggi è un'azienda sana, solida, con autobus di ultima generazione. Abbiamo ampliato le corse, le abbiamo potenziate, assunto personale qualificato, collegato i territori del Lazio rendendoli meno isolati e più accessibili. Un percorso straordinario che auspichiamo non venga cancellato, come purtroppo ormai è prassi per questa nuova maggioranza, e anzi possa proseguire con sempre maggiori investimenti che garantiscano ai nostri splendidi borghi e città un servizio di trasporto efficiente e all’avanguardia”.