Cotral, trovato l’accordo: via libera all’assunzione di 119 autisti

Il rilancio del Cotral passa anche per l’assunzione dei suoi autisti. Dopo l’arrivo dei nuovi bus Euro6, che rendono più sostenibile la flotta, ed i nuovi servizi a disposizione dei passeggeri, l’azienda di trasporto pubblico fa registrare un altro passo in avanti. Questa volta, a beneficiarne, saranno i cosiddetti “operatori di esercizio”.

130 lavoratori entro la fine dell'anno

Il 16 maggio è stato siglato il procedimento che dà inizio al piano assunzionale. Prevede l’assunzione di 130 persone. Le prime a strettissimo giro. “Con Contral, insieme alle sigle sindacali Filt-Cgil Roma e Lazio, UilTrasporti Lazio e Ugl Fna, abbiamo firmato un verbale di accordo per l’avvio del piano di assunzioni per l’anno 2022: è previsto il reclutamento, entro il 1° giugno, di 119 operatori di esercizio, per arrivare a 130 entro la fine dell’anno” fa sapere Roberto Ricci, il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio.

Assunzioni in base alle graduatorie

“L’intesa di oggi – ha spiegato il sindacalista – prevede che sia dato seguito ai trasferimenti per gli operatori di esercizio, nel rispetto delle graduatorie. Saranno inoltre implementate le attuali carenze della linea di comando, e sarà ampliata con 20 nuovi operai - in coerenza con il rinnovo della flotta - la struttura di manutenzione. Infine, saranno applicate procedure di avanzamento per il personale amministrativo e della verifica. Per quanto riguarda le ex concesse, nel corso dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di inserire in organico 15 nuovi macchinisti”.

Un'azienda in ripresa

“Fino a pochi anni fa Cotral era un’azienda sull’orlo del collasso: il fatto che adesso sia in salute e garantisca occupazione e servizi efficienti dimostra che, con un’interlocuzione seria e serrata, si possono superare numerose criticità e vincere diverse sfide” ha commentato il segretario regionale del dipartimento mobilità FIT Cisl. Il rilancio prosegue. Ed a beneficiarne sono gli utenti e, in questo caso, anche i lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico della regione Lazio.