Roma Lido e Roma Viterbo: la razionalizzazione del lavoro "regala" 50 minuti di guida in più ai macchinisti

Da lunedì 5 settembre le attese sui binari della Roma Lido e della Roma Viterbo risentono di uno scontro a distanza tra sindacati e Cotral.

La razionalizzazione dei turni

L’azienda regionale, che dallo scorso luglio è subentrata ad Atac nella gestione del servizio delle due linee ferroviarie, ha cercato di razionalizzare l’orario di lavoro che impegna macchinisti e capitreno. L’obiettivo, ha fatto sapere l’azienda, è quello di “aumentare il livello di produttività dei lavoratori all’interno del perimetro degli accordi sindacali già sottoscritti dal precedente gestore”. Come risultato di questa “razionalizzazione” è stato annunciato appena una settimana fa, “il tempo quotidiano di lavoro effettivo alla guida dei treni aumenterà in media di 50 minuti, portando il tempo medio di condotta dalle attuali 3 ore per i dipendenti della linea Roma - Viterbo a 3 ore e 50 minuti, mentre i macchinisti della Roma – Lido passeranno dalle attuali 3,39 ore di guida a 4 ore e 27 minuti”. Il tutto nell’arco di un monte orario che, stando alla contrattazione nazionale, è di sei ore e trenta minuti.

Le corse saltate

La decisione assunta da Cotral non è però piaciuta a macchinisti e capotreni. E neppure ai sindacati di categoria. Il risultato è sotto gli occhi dei passeggeri, già costretti a lunghe attese per un servizio che, le due linee ferroviarie, avevano finora garantito in una modalità tutt’altro che svizzera. Dal 5 settembre quindi i ritardi si sono accumulati e, stando agli stessi report forniti della Roma Viterbo, si sono moltiplicate le corse soppresse, con punte che nei primi giorni hanno superato il 60% di quelle che erano previste. Secondo la Fit Cisl del Lazio sono arrivate anche all'81%.

La contestazione dei sindacati

I disagi vissuti dai passeggeri, per i sindacati, non sono però ascrivibili ad una sorta di “sciopero bianco”. Tanto i dirigenti confederali delle categorie dei trasporti, quanto i sindacati autonomi, hanno puntato il dito contro Cotral per quello che, ad esempio Usb e Orsa Tpl, hanno definito “un disastro annunciato”. Un epilogo che si sarebbe dovuto evitare perchè “i nuovi turni non avrebbero potuto funzionare, a causa dei tempi tecnici insufficienti a mantenere l’orario di servizio”. E perchè non vi riesce? Secondo una lettura confermata da chi, nella Filt Cgil segue le vicende dalla Roma Viterbo e della Roma Lido, c'è stata una forzatura che non ha tenuto in considerazione le carenze del parco rotabile a disposizione. Come a dire che, i turni andavano riorganizzati con la progressiva immissione di nuovi treni sui binari, particolarmente attesi sulla “metromare” dove, al massimo, ne circolano 5 in contemporanea.

Critiche sono state espresse anche dal segretario regionale del dipartimento mobilità Fit Cisl che è parito da una premessa: “la riorganizzazione non aumenta il numero di corse giornaliere previste”. E quindi non ha creato, secondo questo ragionamento, delle migliorie all’utenza. Tuttavia, ha osservato Ricci, ha prodotto degli squilibri tra i lavoratori, perchè ha finito col “concentrare in pochi lavoratori un numero di ore che è ingestibile, ponendo peraltro regole troppo rigide”. Lettura confermata anche dal sindcato di Corso d'Italia.

Perché saltano le corse

Posto che quindi l’espressione “sciopero bianco” per i sindacati è fuorviante, perchè scarica sui lavoratori una riorganizzazione considerata improduttiva, va chiarito perché saltano le corse. L'aver imposto 50 minuti di guida in più, al giorno, ha per ora sortito l'effetto d' irrigidire macchinisti e capotreni. E così, se prima una corsa arrivata in ritardo, poteva essere compensata con una partenza in anticipo del treno successivo, oggi questo meccanismo si è inceppato. Chi è alla guida del treno, non è più disposto a venire incontro alle esigenze dell'azienda. La “flessibilità” è venuta meno da una parte e dall’altra, si sente ripetere.

Così facendo i ritardi si accumulano e le corse vengono saltate. Fino a quando? Non si sa, perché Cotral oltre al sottolineare che “non torniamo indietro” ed “ogni eventuale protesta a danno dei clienti è inammissibile al di fuori dei tavoli sindacali”, ha anche deciso di convocare urgentemente i sindacati stessi. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 12 settembre. In quella data, azienda e parti sociali, dovranno tornare a confrontarsi sul futuro del servizio. Perchè a rimetterci, che si tratti di sciopero bianco o meno, sono sicuramente i passeggeri delle due linee ferroviarie. Inclusi quegli studenti che, con l'avvio dell'anno scolastico, riprenderanno a breve ad affollare le banchine.