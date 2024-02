A Corviale partiti i lavori per il “Polo della solidarietà”: 50 milioni per rilanciare il quartiere

Uno spazio polifunzionale, da dedicare alle start up ed all’avvio di progetti di ricerca. Ed una riqualificazione profonda del centro civico Nicoletta Campanella, cuore pulsante del quartiere, al cui interno troveranno spazio anche postazioni per il lavoro condiviso. Su Corviale sono atterrati milioni di euro destinati al rilancio del quartiere.

Cosa prevede il Piano urbano integrato

Per il “Piano urbano integrato” di Corviale ci sono a disposizione circa 11 milioni e mezzo di euro, con cui realizzare una serie di interventi che sono già partiti. Si tratta di lavorare al miglioramento strutturale, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla riorganizzazione degli spazi interni ed all’efficientamento energetico di due edifici comunali. Uno sarà destinato il nuovo incubatore d’impresa “Incipit”: 900 mq di superfici un terzo dei quali destinati a creare 10 uffici. Nel complesso troverà spazio, su 120 mq, anche un nuovo hub di coworking con aree flessibili di formazione, oltre ai servizi e alle aree comuni.

L'altro intervento finanziato con una parte degli 11 milioni e mezzo riguarda il centro Campanella. Si tratta di una struttura molto estesa, sviluppata su due piani per un totale di circa 3.200 metri quadrati e risalente agli anni ’80. Nel corso degli anni, pur continuando ad essere utilizzata, soprattutto a causa dei materiali utilizzati per la costruzione, si è degradata. Ma il centro rappresenta un punto di riferimento per il quartiere. Accoglie, infatti, alcuni servizi molto frequentati come la Biblioteca Renato Nicolini, il Centro di formazione professionale, il Centro Orientamento Lavoro, il centro per l’impiego, la Banca del Tempo e lo spazio ristoro che saranno completamente riqualificati. Inoltre, il progetto prevede l’inserimento di nuovi spazi di coworking.

Gli altri interventi previsti a Corviale

I lavori per questi due interventi, finanziati con i fondi del PNRR, sono partiti ad inizio febbraio ed è previsto che terminino entro il marzo 2026. Ma non sono gli unici lavori destinati al rilancio del cosiddetto “Serpentone”. Ci sono infatti altri 4,5 milioni per realizzare una piazzatta delle arti e dell’artigianato, oltre otto milioni per realizzare l’attesissimo palazetto dello sport ed il parco sportivo di via Maroi, ed una cifra analoga per realizzare altri due parchi. Infine per Corviale ci sono ulteriori 17 milioni per la cosiddetta “trancia h” vale a dire il sesto lotto, e per la creazione di locali condominiali. La somma di tutti questi lavori, inclusi quelli relativi all'incubatore ed al centro civico, è di poco superiore ai 50 milioni di euro.

Fondi del PNRR a disposizione della periferia

“Siamo ormai nel vivo dei lavori Pnrr – ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini – i lavori in questa zona del Municipio XI puntano sia al recupero di edifici che da tempo necessitavano di un intervento, sia a una loro rifunzionalizzazione per metterli a disposizione del territorio. Saranno edifici accessibili, green, efficienti dal punto di vista energetico, che prevedono anche la rigenerazione degli spazi aperti. Accoglieranno servizi già attivi e altri nuovi ne nasceranno in accordo con la comunità del luogo. Il dipartimento Csimu sta lavorando con grande impegno nella realizzazione dei progetti che, una volta conclusi, porteranno nuove opportunità agli abitanti di Corviale”.

“La riqualificazione e rigenerazione delle periferie è uno dei nostri principali obiettivi – ha aggiunto l’assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia - A Corviale è previsto uno dei progetti più importanti per la città di Roma, il ‘Polo della solidarietà’, un investimento di circa 50 milioni di euro che porteranno alla realizzazione di un incubatore di impresa, una piazzetta delle arti e dell’artigianato, spazi per attività sociali e culturali, il completamento del Palazzetto dello sport e la connessione tra il Parco Est e Ovest. Una profonda rigenerazione – ha concluso Veloccia – che si svilupperà attraverso il recupero di spazi pubblici, giardini e percorsi ciclopedonali fruibili da tutti i cittadini”. A beneficio quindi non solo dei 4500 abitanti del “Serpentone” ma di un intero territorio dove abitano oltre 15mila persone.