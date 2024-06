Pro Vita, in corteo contro l’aborto tra le strade di Roma: "Siamo in 30mila"

La calura estiva non ha scoraggiato le famiglie che, venendo da tutta Italia, si sono date appuntamento in piazza della Repubblica. Sono state migliaia le persone che, per la manifestazione nazionale per la vita, sono scese in corteo tra le strade del centro.

La posizione dei Pro Vita

“Chiediamo a gran voce alla società e allo Stato il riconoscimento e il rispetto dei diritti fondamentali della persona dall'istante del concepimento, quando ognuno di noi inizia ad esistere” ha rivendicato Pro Vita & famiglia, attraverso i propri canali social. Per chi è sceso in strada “Nessuna uguaglianza, nessuna "inclusività" e nessuna giustizia sociale saranno mai effettivi finché l'Aborto negherà il diritto universale a nascere di ciascun essere umano già concepito ed esistente".

L'aborto pratica disumana

“Oggi si è alzata forte a Roma la voce di migliaia di persone per chiedere la fine dell’aborto, una pratica barbara e disumana che sopprime la vita dei un essere umano inerme e innocente nel grembo materno” ha commentato il portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus Jacopo Coghe. “Di fronte a una crisi demografica devastante che sta facendo collassare l’intero sistema sociale italiano” i Pro Vita, che pur dichiarano con il suo portavoce di “sostenere il cambio di rotta politico confermato anche dalle elezioni europee e dalla polemica sul riferimento all’aborto nel documento finale del G7” hanno avanzato precise richieste al Governo.

La richiesta al Governo

Per realizzare “l’elettroshock demografico di cui l’Italia ha bisogno per non morire” ha ricordato Jacopo Coghe portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus Jacopo Coghe, tra i promotori e co-organizzatori della Manifestazione Nazionale per la Vita, “servono riforme fiscali, abitative e lavorative strutturali per agevolare la formazione di famiglie giovani, stabili e aperte all’accoglienza di più figli”. Secondo Pro Vita & Famiglia, per la manifestazione nazionale, “sono state oltre 30.000 le persone “che hanno sfilato per le vie della Capitale”.