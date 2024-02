“Da qui non ce ne andiamo”: a San Lorenzo la protesta in difesa della palestra popolare

Centinaia di persone hanno sfilato per le strade di San Lorenzo per difendere il destino della palestra popolare di via dei Volsci che, dopo oltre 25 anni di attività, è stata messa a bando.

Il corteo tra le strade di San Lorenzo

“Noi da qui non ce ne andiamo” si leggeva nello striscione che da qualche mese campeggia all’ingresso del civico 94 di via dei Volsci, quello dove generazioni di giovani hanno impregnato la maglietta di sudore, tirando al sacco, saltando la corda, incrociando i guantoni tra le sedici corde del ring. Uno spazio che, come molti altri, riqualificato da chi lo ha vissuto per farne un punto di riferimento di aggregazione sociale e sportiva ma che, al pari di molte altre realtà, era finito nella tagliola della delibera 140, firmata dall’amministrazione Marino. E che ora, per effetto della nuova delibera (la numero 104) licenziata dall’amministrazione Gualtieri, tornano a fare i conti.

Gli spazi sociali riqualificati e messi a bando

“La palestra popolare di San Lorenzo, come quella di Spinaceto, sono state messe a bando perché è quello che prevede la delibera 104. Però non si tiene conto che queste realtà hanno recuperato immobili fatiscenti e li hanno messi per 25 anni a servizio della cittadinanza. Non siamo disponibili ad accettare questa situazione che tra l’altro prevede, in caso di vittoria dei relativi bandi, che questi spazi vengano affittati al doppio ed al triplo dell’attuale canone” ha fatto notare l’avvocato Giuseppe Libutti, della rete CAIO.

La corsa per raccogliere i fondi

In difesa della palestra popolare di via dei Volsci sono scesi in campo personaggi dello spettacolo ed artisti come Sabrina Guzzanti e Zerocalcare, in un momento in cui l’amministrazione chiedeva il versamento di un canone arretrato di 10mila euro. E’ stato corrisposto, senza possibilità di rateizzazione perché, è stato spiegato dagli attivisti della rete CAIO, le cartelle esattoriali prevedevano pagamenti di 30 giorni ma gli appuntamenti con Aequaroma non consentiva di rispettare quella data. E poiché l’eventuale morosità sarebbe stata ostativa alla partecipazione al bando, la Palestra popolare di San Lorenzo, come quella di Spinaceto, hanno dovuto trovare rapidamente i fondi per pagare i canoni richiesti.

La gestione dei locali di proprietà comunale

“C’è un altro aspetto in questa vicenda che non ci convince: la gestione del cosiddetto patrimonio indisponibile, a Roma, fa leva su una delibera, la 104, che prevede due diverse modalità di assegnazione: i bandi ed i patti di collaborazione. Non si capisce quando è previsto che si ricorra al bando e quando invece all’altra modalità ma è un’evidente disparità di trattamento che, finora, nessuno ci ha mai chiarito – ha rimarcato Libutti – A complicare ulteriormente il quadro concorre il nuovo regolamento sui beni comuni che non si sa quando ed a chi verrà applicato. Insomma, regna la confusione”. L’unica certezza è che, in strada, centinaia di persone hanno ribadito il proprio sostegno alla palestra di San Lorenzo ed alle altre realtà che, a Roma, rischiano dopo tanti anni di dover lasciare gli spazi che hanno riqualificato.

Cosa sono le delibere 140 e 104

Nell'aprile 2015 la Giunta Capitolina, con un'apposita delibera, ha tentato di definire le “linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile in concessione”. Lo strumento, che ha finito per interessare circa 860 beni, puntava a rivedere il vecchio regolamento delle concessioni. Le assegnazioni degli immobili di proprietà comunale, in gran parte fatte durante l’amministrazione Rutelli, erano scadute e l’amministrazione Marino, temendo un ingente danno erariale, decise di riprendersi quegli spazi chiedendo ai vecchi assegnatari di versare affitti arretrati. Canoni da versare secondo il valore di mercato di immobili che però, paradossalmente, hanno acquisito valore proprio per le manutenzioni eseguite dai relativi concessionari, le associazioni. Da qui è nato un lungo contenzioso tra realtà sociali ed il comune che l'amministrazione cittadina ha provato a superare con un nuovo regolamento, approvato nel 2022: la delibera numero 140.