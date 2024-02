Città Metropolitana di Roma, la Corte dei Conti non preoccupa: "Controlli rituali. Su Manzi nessuna irregolarità"

La recente comunicazione della Corte dei Conti indirizzata alla Città Metropolitana, relativamente all'analisi degli ultimi bilanci approvati dall'ex Provincia, non preoccupa Palazzo Valentini. Le osservazioni su alcuni sforamenti nella retribuzione di figure dirigenziali, il presunto "doppio stipendio" al capo di Gabinetto Bruno Manzi e la preoccupazione dei giudici contabili rispetto a possibili buchi dovuti a mancati introiti, saranno oggetto di una puntuale risposta che, nei termini stabiliti da viale Mazzini, sarà inviata dai tecnici.

Le osservazioni della Corte dei Conti all'ex Provincia

Le criticità emerse dalla relazione erano diverse. In particolare la Corte dei Conti si è soffermata sull'attività di riconciliazione contabile tra Città Metropolitana e Regione Lazio, sulla gestione dei residui attivi e passivi, sulle modalità di accantonamento del cosiddetto FCDE, il fondo crediti dubbia esigibilità e ancor più nello specifico sulla capacità di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), quella che le società di auto noleggio dovrebbero pagare a Roma, ma non fanno, perché piazzano la sede nella Provincia Autonoma di Bolzano dove spendono meno. E ancora: dubbi sono emersi sulla gestione delle opere pubbliche mediante fondi Pnrr, partecipazioni societarie e i rapporti con la società in house "Capitale Lavoro".

Nessuno sforamento per gli stipendi dei dirigenti

Da quanto fa sapere, Città Metropolitana è assolutamente serena. "In merito ad alcune delle tematiche esaminate - spiegano - sono state formulate dalla Corte delle osservazioni e sono state identificate specifiche misure che saranno puntualmente adottate dalla Città Metropolitana". I controlli da parte della sezione regionale della Corte dei Conti è "rituale", una normale attività fatta sugli enti locali e si riferisce agli esercizi finanziari 2021 e 2022. Rispetto allo sforamento delle retribuzioni ai dirigenti, il cui limite è fissato a 240mila euro dal decreto legge 201 del 2011, gli sforamenti (due) "sono imputabili esclusivamente al pagamento, nel 2021, di voci salariali relative al 2018 e al 2019, precedentemente non pagate". Insomma, a quanto è dato capire non è che Palazzo Valentini abbia alzato gli stipendi a due dirigenti infischiandosene delle norme nazionali, ma si è trovata a dover riconoscere importi, entrambi nella stessa annualità, riferiti a esercizi precedenti.

"L'incarico a Manzi rispetta le norme"

Nel mirino della Corte dei Conti, infine, era finito Bruno Manzi. Ex assessore provinciale, nel 2021 era stato chiamato a ricoprire il ruolo di capo di Gabinetto di Roberto Gualtieri in Città Metropolitana. Andato in pensione anticipata a marzo 2023, è stato però richiamato in servizio da Gualtieri pochi mesi dopo, con uno stipendio lordo di 120mila euro l'anno. I giudici contabili si sono chiesti: Manzi sta percependo sia la pensione sia il nuovo stipendio? Perché, se fosse così, sarebbe vietato. "La Corte sarà formalmente relazionata del pieno rispetto delle norme - assicura l'ex Provincia - e delle procedure seguite, nell'ambito del conferimento dell'incarico in questione":