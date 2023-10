I conti della Regione Lazio non tornano, Rocca annuncia tagli ai servizi

La parificazione del rendiconto generale 2022 della Regione Lazio è arrivata, ma con riserva. La Corte dei Conti il 29 settembre ha dato l'ok ai conti della Pisana, ma non sono mancate sottolineature sulle criticità finanziarie legate all'ultimo anno di gestione da parte della giunta di Nicola Zingaretti.

La Corte dei Conti parifica il rendiconto della Regione

Nello specifico, emergono 17 milioni di euro di disavanzo che i giudici non hanno potuto parificare, composti in particolare da 31 milioni di euro di credito che la Regione vanta nei confronti di Ater, per un anticipo di liquidità che avrebbe dovuto essere ristorato con la vendita della sede di lungotevere Tor di Nona e da 45 milioni di euro di fondi di dotazione negativi, cioè una parte del debito del sistema sanitario regionale che dovevano essere coperti da una manovra fiscale aggiuntiva, ma che invece sono stati svincolati per il bilancio ordinario. Nel complesso, il debito della Regione sale a 22 milioni di euro.

La reazione del presidente Rocca

Una situazione, quella illustrata dal presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Roberto Benedetti, dal magistrato Vanessa Pinto e dal procuratore regionale Pio Silvestri, che ha messo in allarme l'attuale giunta di centrodestra. Il presidente, Francesco Rocca, ha puntato il dito contro la gestione finanziaria dei predecessori: "Ci sono stati dieci anni per pulire l'opacità contabile - le sue parole - per evitare queste sorprese. Gradite o meno le prescrizioni normative devono essere affrontate e rispettate. Non è con la creatività che si risolve il problema. Noi lo affronteremo con senso di responsabilità. Il volto oscuro non è per il lavoro della Corte ma per il lavoro che dovremo affrontare, per le risorse che non ci sono e i servizi che dovremo garantire".

Rischio tagli per i servizi ai cittadini del Lazio

Adesso, però, soprattutto per quanto riguarda i servizi sanitari, il rischio è che vengano effettuati dei tagli. Più che rischio, in realtà, è una prospettiva già annunciata dal governatore ex Croce Rossa: "Un buco finanziario così importante nel nostro bilancio si tradurrà - dice Rocca -in ulteriori tagli nel prossimo esercizio. E ciò a causa della gestione della precedente amministrazione della sinistra e dei cinque stelle. Come ha spiegato il presidente della Corte dei Conti, la precedente Giunta spesso non ha rispettato le indicazioni arrivate dalla stessa Corte. Questo è il motivo per il quale oggi ci troviamo in tale situazione decisamente difficile, perché imporrà ulteriori tagli a un bilancio già pesantemente provato dalla situazione debitoria". "Una sentenza che rispettiamo - aggiunge l'assessore al bilancio, Gianluca Righini - ma che lascia con l'amaro in bocca, poiché ci obbligherà a ulteriori sacrifici nel prossimo bilancio regionale. Saremo costretti, infatti, ad accantonare ulteriori somme, oltre a quelle previste a causa del disavanzo sanitario ereditato. Ciò vorrà dire altri tagli che incideranno sulla vita dei cittadini. Provvedimenti che avremmo potuto evitare se chi ci ha preceduto avesse rispettato, negli ultimi anni, i rilievi della Corte".

L'allarme della Cgil, la mano tesa di Cisl

Dalla Pisana, dunque, vengono messe le mani avanti. Il Lazio ha un disavanzo importante di 170 milioni di euro e qualcosa il prossimo anno succederà. I sindacati, per questo motivo, iniziano a preoccuparsi: "Il presidente Rocca ci convochi - la richiesta del segretario Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola - perché non è pensabile tagliare i servizi alla cittadinanza, essendoci già l'addizionale regionale Irpef più alta d'Italia. Ci aspettiamo un passo indietro e l'impegno a trovare le risorse necessarie per potenziare i servizi e ridurre la pressione fiscale sui redditi medio bassi". Dalla Cisl Lazio i toni sono più accomodanti: "La Regione Lazio ha una mole di debito importante - ammette il segretario Coppotelli - questo comporterà inevitabilmente la riduzione di alcuni costi. I magistrati contabili, per esempio, sottolineano l’esigenza di comprimere 'le consulenze e gli incarichi di natura fiduciaria'.La Cisl Lazio è disponibile e pronta a dialogare con il presidente Rocca con l’obiettivo di avanzare proposte e trovare soluzioni percorribili e sostenibili".

Il Co.Re.Co.Co.: "Vigileremo su rispetto prescrizioni giudici"

Si impegna a vigilare sul rispetto delle prescrizioni della Corte dei Conti il Co.Re.Co.Co., comitato regionale di controllo contabile presieduto dall'opposizione e dal 2022 dalla consigliera del Pd Eleonora Mattia: "La Corte dei Conti ha fatto una serie di rilievi, come ad esempio puntare sulla sanità, soprattutto territoriale - sottolinea Mattia - ponendo rimedio alle liste d'attesa e alla carenza cronica di personale medico e sanitario, come ci ricorda l'allarme lanciato di nuovo in queste ore dall'Ordine dei Medici di Roma. Una criticità che rischia di compromettere la qualità o addirittura l'accesso ad un diritto pubblico essenziale, come quello alla salute. Il giudizio della Corte dei Conti ci richiami tutti, ciascuno per il suo ruolo, ad un senso di responsabilità trasversale e condiviso che abbia come obiettivo finale quello di coniugare la 'salute dei conti regionali' con la tutela dei diritti ai servizi pubblici".