Corsi antiaggressione per gli autisti dell’Atac: la mossa del sindacato contro i passeggeri violenti

Un pugno in faccia per non aver acconsentito alla richiesta di aprire le porte fuori dalla fermata. Oppure, ancor più incredibilmente, per esser passato sopra un pallone finito sulla strada. Le aggressioni di cui sono vittima gli autisti del trasporto pubblico, sempre più spesso, guadagnano le pagine della cronaca cittadina.

Il corso antiaggressione

Difronte al susseguirsi degli episodi violenti, perpetrati ai danni di questi lavoratori, è stato annunciato un corso molto particolare. Tre lezioni, teoriche e pratiche, di cui possono beneficiare i lavoratori dell’Atac che, nel corso della propria attività, rischiano d’incontrare passeggeri violenti. L’iniziativa è stata annunciata dalla Fit Cisl del Lazio e mercoledì 31 maggio, dalle ore 10 alle ore 12, è prevista la prima lezione. Il corso è dedicato ai lavoratori frontline del trasporto pubblico locale ed è finalizzato ad insegnare delle tecniche di autodifesa.

Un conducente preso a calci e pugni al capolinea

L'ultimo episodio violento verificatosi ai danni di un autista è estremamente recente. Alle 5 di mattina di sabato 27 maggio un conducente è stato infatti preso a calci e pugni da una baby gang, al capolinea dell'autobus. “A fronte del fenomeno sempre più frequente delle aggressioni agli autisti abbiamo deciso di mettere a disposizione il percorso formativo e pratico ‘impariamo a dissuadere l’offesa’: è inaccettabile che le persone continuino a recarsi al lavoro temendo per la propria incolumità” ha spiegato il segretario Fit Cisl del Lazio Roberto Ricci.

La dissuasione dei passeggeri violenti

Non si tratta di apprendere tecniche legate alle arti marziali. “Il progetto operativo ‘antiaggressione’, dal titolo ‘la sicurezza e la gestione delle emozioni a lavoro’ utilizzerà metodi legati all'azione teatrale, luogo per eccellenza di gestione dei conflitti e di osservazione delle emozioni, e al teatro forum – ha chiarito Ricci – Da tempo ribadiamo che è importante mettere in campo iniziative quali l'applicazione a bordo mezzi di meccanismi di sorveglianza, una sorta di 'daspo' urbano per i violenti, l'inasprimento delle pene e la diffusione di una cultura del rispetto dei lavoratori a partire dalle scuole”.

Le tre giornate di corso

Il corso si svolge il 31 maggio, e poi il 5 ed il 9 giugno al civico 11 del lungotevere grande Ammiraglio Thaon di Revel, ed è rivolto a uomini e donne di tutte le età e non richiede alcun tipo di preparazione fisica. “Con questa iniziativa – ha chiarito il segretario della Fit-Cisl di Roma e del Lazio – vogliamo andare incontro in modo rapido ed efficace a chi oggi ha timore per la propria incolumità, ma continueremo a chiedere soluzioni a tutti i livelli”.