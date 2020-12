Coronavirus, il monito delll'Assessore: "Feste di Natale in modalità Covid, serve massimo rigore"

Dalla Regione Lazio prevale la linea del rigore in vista delle prossime festività natalizie per scongiurare una nuova ondata di contagi da Covid-19. Il monito da parte del’assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato: “Se non ci sarà rigore nelle prossime festività natalizie il virus riprenderà a crescere ed è facile prevedere che possa accadere ciò che è avvenuto questa estate”.

Il riferimento dell’assessorato alla sanità della Regione Lazio è alle nuove misure che il governo intende mettere in campo per i prossimi giorni. “Bisogna continuare ad essere rigorosi. L’incidenza e i decessi ancora sono elevati – ha aggiunto l’assessore Alessio D’Amato - Non si comprende come in Germania la signora Merkel fa un appello a rimanere a casa con 590 decessi e qui da noi con 760 si chiede di allentare le misure”.

Regione Lazio che ha dato il via all'apertura nel weekend dei megastore di Roma e del territorio regionale. Via libera che ha trovato l'attacco dei Cobas, che puntano il dito contro l’amministrazione regionale sul “presunto calo dei positivi”.

Per Cobas è “un azzardo la riapertura dei centri commerciali nei week end”. Francesco Iacovone, presidente del Cobas nazionale ha commentato: “La Regione Lazio deve fare chiarezza sui numeri il presunto calo dei positivi corrisponde a un vero e proprio crollo dei tamponi processati. E gli assembramenti a cui abbiamo assistito nei centri commerciali, soprattutto della Capitale, ci porteranno dritti alla terza ondata con ospedali già pieni e medicina del territorio al collasso”.

Inoltre, invocando la chiarezza sui numeri dai tamponi ai contagiati ha aggiunto: “Il settore ha già pagato un duro prezzo alla crisi sanitaria, l'affluenza nei luoghi del commercio crescerà e di conseguenza cresceranno le probabilità di contagio al Covid-19 per i lavoratori. Le scene che si continuano a vedere al centro commerciale Maximo ci danno il quadro esatto della situazione: nessun controllo degno di questo nome e cittadini che si ammassano in preda al delirio degli acquisti di Natale”.