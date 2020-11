Coronavirus, Croce Rossa lancia la raccolta alimentare: “Aumentate le richieste delle madri sole”

La pandemia sta mettendo a dura prova interi settori dell’economia. Ma gli effetti del nuovo Coronavirus, vengono pagati a caro prezzo anche dalle fasce più deboli della società. Ed è a loro che, la Croce Rossa di Roma e Provincia, chiede di non far mancare il supporto.

Aumentano le richieste

“Da inizio emergenza stiamo dando sostegno anche attraverso la distribuzione di aiuti alimentari. Purtroppo ora - ha dichiarato la Presidente di CRI Roma Debora Diodati - c'è un aumento di richieste da parte di chi per varie ragioni legate alla propria condizione lavorativa e sociale si trova in maggiore difficoltà economica”.

L'appello della Croce Rossa

Nella distribuzione di buoni spesa e dei pacchi alimentari, i volontari della Croce Rossa hanno notato un trend preoccupante. E’ stato infatti segnalato “un aumento delle richieste da parte di donne sole con bambini che avevano lavori precari e spesso non regolari e che quindi rischiano, oggi - ha sottolineato Diodati - di restare maggiormente penalizzate”.

Da qui l’appello della Croce rossa che si rivolge ai cittadini romani, affinchè sostengano le persone in difficoltà attraverso una spesa solidale. Invece, chi necessita d un aiuto, ha sottolineato la presidente di CRI Roma, “può contattarci chiamando il numero verde della CRI 800.065510”.

Raccolta alimentare: cosa portare

E’ stato annunciato anche il prossimo appuntamento per la raccolta alimentare. Chi vuole aiutare la Croce Rossa nel supportare la famiglie in difficoltà, può farlo fornendo prodotti che i volontari romani hanno elencato e diffuso attraverso i propri canali social. “Ci servono pasta, riso, tonno, olio, latte, caffè biscotti, pannolini per poi vanno consegnate in via B.Ramazzini 37, nel fine settimana compreso tra sabato 21 e domenica 22, dalle 10 alle 16.