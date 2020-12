Coronavirus, “è stato un anno difficilissimo”: il ringraziamento ai volontari della Protezione civile

L’anno volge al termine. E con i consueti auguri di buone feste, arrivano anche importanti riconoscimenti da parte delle istituzioni. Regione e Comune, con due differenti lettere, hanno voluto esprimere l’apprezzamento per il lavoro svolto dai volontari delle tante associazioni di Protezione civile.

Un anno difficilissimo

“In questo anno difficilissimo dovuto sia all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, che agli eventi atmosferici che si sono abbattuti sul nostro territorio - il presidente Nicola Zingaretti ha voluto ringraziare i volontari “della protezione civile regionale che, con il loro “grande spirito di abnegazione e sacrificio” sono stati “fondamentali”.



“L’anno che volge al termine verrà ricordato da tutti noi come una delle prove più dure che la protezione civile della Regione Lazio abbia mai affrontato” si legge nella lettera che il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione civile, Carmelo Tulumello, ha inviato a tutte le organizzazioni del settore”.

Un contributo prezioso

Il ringraziamento della Regione arriva perchè, nonostante la drammaticità della situazione, “i Volontari di protezione civile hanno saputo e voluto mostrare tutta la potenza di una passione civica e di una tensione morale che sono state le armi fondamentali per affrontare una guerra pericolosa ed incerta”.

Hanno ricevuto apprezzamento per l’importante lavoro svolto anche i volontari delle circa 100 associazioni di Protezione che operano a livello cittadino. Dal Campidoglio, è stato fatto notare che nonostante i grandissimi sforzi profusi “non è finito nulla perché la partenza della campagna vaccinale, non è la fine del problema Covid 19 ma solo “l’inizio della fine”.

Tuttavia, ha riconosciuto Roma Capitale ai volontari della Protezione civile, “se il virus, qui a Roma non ha avuto gli stessi effetti di altre città italiane, come percentuali d’incidenza, il merito, oltre alla buona condotta dei Romani, è, in buona parte del personale Volontario delle Associazioni”. Ed è loro che va la gratitidine di tanti cittadini di cui, le istituzioni, si sono fatte tramite.