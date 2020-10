Coronavirus, la proposta di Raggi e Federalberghi: usare gli hotel per gli asintomatici

Hotel inoperosi per accogliere asintomatici e per garantire l’isolamento dei soggetti positivi al Covid. La proposta arrivata sul tavolo del Premier Conte e del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, porta la firma della Sindaca Virginia Raggi e del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.

La proposta

Roma Capitale, Federalberghi nazionale e Federalberghi Roma, si legge nelle lettera, sono pronti a fare la propria parte per individuare queste strutture. Una strada che è stata già percorsa durante la prima ondata di contagio, in quel caso per gli equipaggi ed i passeggeri delle navi da crociera messi in quarantena dalle autorità sanitarie.

Il sovrappopolamento degli ospedali

L’ipotesi di ricorrere agli alberghi sottoutilizzati, nelle intenzioni di chi ha avanzato la proposta, avrebbe un immediato vantaggio. Consentirebbe alle strutture sanitarie di evitare il fenomeno del sovrappopolamento che talvolta è causato dal ricovero, negli ospedali, di persone anche prive di particolari sintomatologie.

Un aiuto al settore alberghiero

Oltre a supportare le strutture sanitarie, accogliere negli hotel inoperosi i pazienti asintomatici, paucisintomatici e le persone in quarantena, avrebbe un’altra conseguenza. Sul piano economico finirebbe per offrire un sostegno alle imprese del settore turistico che, da mesi, stanno pagando un importante tributo al Covid 19.

L'assistenza medica

C'è un altro suggerimento che si accompagna alla richiesta di coinvogere gli alberghi. Al Premier Conte ed al Presidente Zingaretti, nella lettera si propone di associare all'ospitalità nelle strutture alberghiere, l'assistenza medica delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), per non gravare sui medici di famiglia e dando loro la possibilità di occuparsi di altri malati, a partire da quelli ordinari.

Le risorse

L’ipotesi di collaborazione con Federalberghi, viene ricordato nella lettera, sarebbe resa possibile dalle risorse che il Governo destina straordinariamente alle imprese economiche in difficoltà e che, in questa evenienza, verrebbero assegnate agli alberghi impegnati nell’accoglienza di cittadini romani in isolamento fiduciario o quarantena.