Covid, la grande crisi delle imprese romane: il 16% ha chiuso o valuta la chiusura

La crisi generata dalla pandemia di coronavirus sulle imprese romane si sta acuendo con forza durante questa seconda ondata. Delle quasi 500 imprese intervistate, solo un terzo è pienamente operativa, ma anche tra queste non mancano le difficoltà. È quanto emerge da un'indagine condotta nel mese di novembre dalla Cna di Roma e la società di rilevazioni Swg.

Il 16% delle imprese intercettate ha chiuso o sta valutando la chiusura definitiva della propria attività, l’84% prevede un fatturato a fine anno significativamente inferiore a quello del 2019, il 53% è operativa ma in misura ridotta. In questo panorama gli interventi di ristoro condotti fino ad ora sono stati utili solo per il 27% delle imprese.

Le attese sono in primo luogo quelle di una riduzione o sospensione dei prossimi adempimenti fiscali (in particolare contributi previdenziali e versamenti IVA che da qui a fine anno potrebbero mettere in grande difficoltà molte delle imprese più in crisi) e di un intervento sugli affitti.

"I dati raccolti parlano chiaro: molte sono le imprese romane che rischiano di chiudere definitivamente - commenta Stefano Di Niola, Segretario della CNA di Roma - la restante parte, anche quando ricomincerà a lavorare a pieno regime, non avrà risorse, visto che dovrà pagare affitti arretrati, dipendenti, materiali e scorte di magazzino. La pace fiscale non è più procrastinabile. La Cna di Roma la sta chiedendo a gran voce come primo punto per ridare ossigeno a una categoria sociale fortemente provata dalla crisi".

"Chiediamo la sospensione dei versamenti Iva e contributi a fondo perduto per gli affitti. Bene la sospensione dell'IMU, ma sottolineiamo che la maggior parte dei piccoli imprenditori non sono proprietari delle mura dove svolgono le proprie attività e per loro la misura non è applicabile".