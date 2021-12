Campidoglio, Svetlana Celli positiva al covid: il consiglio comunale torna a riunirsi on line 

In Campidoglio si torna alle riunioni virtuali. Un salto indietro ai tempi del lockdown. La presidente dell'Aula Svetlana Celli ha contratto il Covid. "Ho saputo di essere positiva - ha comunicato ieri su Facebook - malgrado tutte le accortezze e protezioni purtroppo il tampone ha dato esito positivo. Ho sintomi lievi, per fortuna, grazie al vaccino. E per questo non smetterò mai di ricordare a tutti quanto è importante vaccinarsi".

Sono stati effettuati tamponi molecolari sia ai componenti dell'Ufficio di presidenza che ai dipendenti che hanno avuto contatti con i positivi. Al momento sarebbero stati rilevati altri due casi tra i consiglieri Pd.

Oggi l'aula verrà sottoposta a sanificazione e Celli sconvocherà la seduta dell'Assemblea già in calendario per martedì. La conferenza dei capigruppo si riunirà on line e valuterà la possibilità di convocare una nuova seduta per giovedì su piattaforma digitale, come avvenuto per quasi un anno tra primo lockdown e seconda ondata di covid.