Pestaggio omofobo alla stazione Valle Aurelia, i commenti del mondo politico

Arriva anche dagli esponenti della politica lo sgomento sulla notiza di una giovane coppia omosessuale vittima di un’aggressione alla stazione Valle Aurelia.

Un pestaggio omofobo documentato da un video che ritrae un uomo scagliarsi contro due giovani ragazzi attraversando impavidamente i binari della stazione ferroviaria. I due giovani, come è possibile verificare dalle immagini riprese da un amico della coppia presente alla scena, sarebbero stati prima aggrediti verbalmente e dopo anche fisicamente a causa di un bacio, i due hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine.

"Solidarietà e vicinanza ai due ragazzi vittime di un'aggressione alla stazione Valle Aurelia. Ogni forma di discriminazione e violenza va fermamente condannata. Episodi come questo rappresentano un'offesa intollerabile verso tutta la nostra comunità". Così commenta aspramente su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Una vicenda che ha lasciato incredulo anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti il quale preme sul Sì al Senato per la legge Zan: "Due ragazzi picchiati per un bacio. Sembra incredibile ma è successo a una coppia gay pochi giorni fa a Roma. Hanno tutto il nostro sostegno. Ora subito la legge Zan contro l'omofobia. È tempo di un Paese più giusto per tutti".

Arriva anche tramite social il commento della presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Rimango scioccata davanti questa assurda e brutale violenza a Roma a danno di un ragazzo che, dalle ricostruzioni della stampa, sarebbe stato aggredito solo perché baciava il suo compagno. Spero che il responsabile di questa vigliacca violenza la paghi: queste immagini sono indegne per un paese civile. La mia piena solidarietà al ragazzo aggredito".

La notizia degli atti di violenza in un luogo pubblico e molto frequentato come la stazione ferroviaria, porta ad interrogarsi sulla sicurezza della città e sui possibili interventi per arginare la criminalità sul territorio. L’accaduto, infatti, così come sottolinea in una nota Simone Leoni, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Lazio è un evento il quale mette in luce alcune problematiche riguardanti la sicurezza cittadina nella capitale: "Quello che è accaduto ieri sera a Roma è inaccettabile, esprimo piena solidarietà alla coppia vittima dell'aggressione omofoba. L'accaduto dimostra ancora una volta la grave emergenza sicurezza che ormai da anni investe la Capitale e che, a seguito dello stupro di Villa Gordiani, avevo già provveduto a denunciare pubblicamente. -conclude- Roma ha bisogno di un nuovo piano di tolleranza zero verso violenza, crimine e delinquenza che restituisca finalmente ai romani la sicurezza e la tranquillità che meritano".

Come espresso da Zingaretti, anche il segretario del Pd Letta si esprime marcando l’impegno sull’approvazione della legge contro l’omofobia, su Twitter si legge: “Solidarietà e vicinanza a Jean Pierre per l'intollerabile aggressione di Valle Aurelia. L'impegno del Pd contro l'omofobia e a favore del DDL Zan proseguirà con ancora maggiore determinazione. Basta!".



I capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, riguardo il pressing, soprattutto da parte del Pd, per l'approvazione del Ddl Zan invitano alla prudenza esortando a non utilizzare gli spiacevoli accadimenti a favore di strumentalizzazioni politiche.

"Non si strumentalizzino vili aggressioni come quella di oggi per fini politici.- dicono i capigruppo- Ogni tipo di violenza e qualsiasi episodio omofobo sono da condannare fermamente e il nostro codice penale prevede già condanne e sanzioni adeguate per chi compie simili orribili atti”

Anche il pentastellato Alessandro Di Battista infine esprime la sua vicinanza alle due vittime dell’aggressione, "Medioevo a Roma, massima solidarietà a questi due ragazzi”