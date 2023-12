Nidi e materne di Roma, arrivano i coordinatori pedagogici. Sindacati in allarme: "Rischio caos"

La gestione dei servizi educativi 0-6 a Roma sta per cambiare. Si sono conclusi i concorsi per reperire 300 nuovi coordinatori pedagogici, in ottemperanza al contratto collettivo nazionale: ne sono risultati idonei 149.

Nei nidi e nelle materne arrivano i coordinatori pedagogici

Queste figure professionali, fino ad oggi semplici educatori e insegnanti di nidi e materne capitoline, dal 27 dicembre saranno a disposizione del dipartimento risorse umane per le attività formative propedeutiche alla presa di servizio. A loro toccherà gestire dai tre ai quattri servizi educativi ciascuno, tra asili nido e scuole materne, a partire dall'8 gennaio 2024, quando riapriranno i servizi. Tra i sindacati, però, c'è una certa preoccupazione: i tempi sono troppo brevi, le modalità adottate dal Comune un po' "spicciole" e il timore è che a rimetterci siano i servizi stessi, quindi le famiglie. Non solo. La Cgil contesta all'assessorato del personale e a quello della scuola, formazione e lavoro di aver tagliato fuori dalla progressione di carriera i funzionari educativi che, seppur privi del requisito della laurea, hanno acquisito anni di esperienza nel settore.

Uil: "Dove finiranno i funzionari educativi non idonei?"

La Uil FPL, nelle vesti del segretario romano Mirko Anconitani, esprime preoccupazione: "A metterci pensiero - spiega - è la situazione e l'organizzazione del lavoro del settore educativo e scolastico. Non possiamo non raccogliere il sempre più incalnzante dissenso proveniente dai funzionari educativi e dalle ex Posizioni Organizzative (Poses, ndr) che fino al 22 dicembre saranno impegnati a coordinare e garantire il funzionamento dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. Oltre 120 funzionari che dall' 8 gennaio 2024 saranno tolti dai servizi sul territorio, sostituiti dai coordinatori pedagogici (come previsto dal Ccnl e dalla legge regionale) senza possibilità di un riallineamento in virtù della grande esperienza maturata e dell’identico lavoro svolto fino ad oggi e per di più senza che l’amministrazione abbia ad oggi definito cosa sarà di loro".

L'incertezza

Il cambio organizzativo, infatti, prevede che chi fino ad oggi svolgeva di fatto il lavoro di un coordinatore, ma non è idoneo al progresso verticale, verrà ricollocato a livello amministrativo. "Un'incertezza che oltre ad impattare a livello professionale investe anche aspetti pratici - continua Anconitani -, Resteranno nello stesso municipio dove da anni prestano servizio? Saranno trasferiti in molti casi a pochi anni dalla pensione? Sarà riconosciuta la loro esperienza professionale con un dignitoso incarico all’ interno degli uffici di coordinamento e funzionamento dei servizi educativi e scolastici dei municipi?".

"Cambiamento senza passaggio di consegne"

"Ad anno scolastico in corso - aggiunge poi il sindacalista -, se l’amministrazione non prevederà un periodo di transizione che garantisca un passaggio di consegne sereno, equilibrato e un supporto, si genererà un disorientamento grave e si rischia di mandare allo sbaraglio 149 persone ,che meritano un giusto orientamento al nuovo ruolo. Ricordiamolo, sono educatrici insegnanti che passano a occuparsi di gestione amministrativa". Una rivoluzione che si prospetta imminente alla fine di un primo trimestre particolarmente impegnativo nei nidi e nelle materne romane, come più volte raccontato dal nostro giornale: "Le preoccupazioni circa la ripresa delle attività a gennaio investono persone affaticate e stanche - conferma Anconitani - ed ora disorientate dal cambio dei funzionari di riferimento che inevitabilmente comporterà una diversa impronta ai servizi che nel bene o nel male impatterà su famiglie e lavoratori".

L'attacco della Cgil

La Cgil, poi, nei giorni scorsi è tornata a scontrarsi con il Campidoglio. Per il segretario della Funzione Pubblica di Roma e del Lazio, Marco D'Emilia, il Comune sta "tagliando fuori" centinaia di dipendenti tra educatrici e insegnanti, oggi funzionari educativi e Poses, perché privi dei requisiti accademici. La scelta dell'amministrazione, per la Cgil è "illogica, pressapochista e unilaterale, senza alcun confronto - accusa D'Emilia - .Il capo del personale avvia una procedura che consente il mutamento di profilo da Funzionario dei Servizi Educativi a Funzionario Coordinatore Pedagogico, solo al personale con laurea in Pedagogia, cancellando, con un sol colpo, la maggior parte di quante hanno fino ad ora garantito la gestione di scuole dell’infanzia e nidi di Roma Capitale".

Provvedimento, datato 7 dicembre, che ha anticipato e a quanto pare reso inutile un incontro che il sindacato confederato chiedeva all'assessora alla scuola Claudia Pratelli: "Avevamo chiesto il ritiro del provvedimento - conclude D'Emilia - perché oltre ad essere sbagliato, annulla tutto il 'know-how' realizzati in questi anni nel settore e ignora, volutamente ma inspiegabilmente, quanto la stessa Regione Lazio afferma, in merito alla possibilità di utilizzo del personale con profilo di Funzionario Educativo nelle funzioni di Coordinatore Pedagogico".

Catarci: "Applichiamo Ccnl, sorprende contrarietà di chi lo ha firmato"

Alla Cgil aveva risposto l'assessore al personale, Andea Catarci: "L'amministrazione capitolina in questi giorni sta attuando le disposizioni previste dal contratto nazionale delle funzioni locali. la sua replica - il quale nell'ambito educativo e scolastico contempla all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia, oltre al personale insegnante/educatrice, esclusivamente quello di 'coordinatore pedagogico. Sorprende che oggi chi ha sottoscritto il contratto nazionale si meravigli dell'applicazione dello stesso. Si fa confusione - la specifica dell'assessore - , affermando senza alcun fondamento, che determinate professionalità saranno estromesse dai servizi educativi e scolastici. Al contrario - precisa Catarci - i Funzionari Servizi Educativi, insieme alle Elevate qualificazioni (EQ), rafforzeranno presso il dipartimento Scuola e i municipi il contingente dedicato specificamente alla gestione dei servizi educativi e scolastici, seguendo le indicazioni già rappresentate dal competente dipartimento Scuola alle organizzazioni sindacali negli appositi incontri svolti dallo scorso mese di luglio".

FdI: "Provvedimento autoritario del Campidoglio". LcR: "Escludere Funzionari è spreco di risorse"

A livello politico, per Fratelli d'Italia l'atto dell'amministrazione è "autoritario". "Solo a dicembre inoltrato, attraverso le prescrizioni di una circolare - si legge nella nota firmata da Rachele Mussolini, Federico Rocca, Francesca Barbato e Laura Marsilio - i funzionari educativi e scolastici, compresi coloro che lavorano da piú di 20 anni nei servizi, apprendono che verranno dirottati dal dipartimento servizi educativi e scolastici nei municipi cittadini. Una scelta autoritaria senza il passaggio sindacale e senza aver tanto meno ascoltato i funzionari coinvolti. Il provvedimento d'autoritá in fondo riguarda prevalentemente donne, quindi si può fare a prescindere delle regole e delle buone pratiche amministrative", l'accusa del partito di Giorgia Meloni. "La nuova figura di coordinatore pedagogico, appena introdotta nei nidi e nelle scuole dell'infanzia capitoline - aggiunge Antonio De Santis della Civica Raggi - non è stata ancora ascritta a mansioni e compiti ben delineati, mentre nessuna chiarezza è stata fatta sul destino di Poses e Funzionari dei Servizi Educativi che sono stati 'accantonati' in quanto non in possesso della laurea in Pedagogia. Un vero e proprio spreco di professionalità e di personale che, negli anni, ha contribuito in maniera determinante alla corretta gestione delle scuole capitoline".