Le coop sociali protestano (ancora) in Comune mentre la Regione stanzia fondi per le tariffe

Continua la protesta delle cooperative sociali di Roma e del Lazio, che chiedono l'adeguamento delle tariffe dei servizi per fronteggiare gli aumenti Istat, il caro vita e il 13% in più di costi sanciti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore.

La protesta delle cooperative sociali

Il 18 luglio in piazza del Campidoglio si è svolto un secondo presidio, nel mezzo anche quello davanti alla sede della Regione Lazio a Garbatella. A guidare la protesta Agci Imprese Sociali Lazio, Confcooperative, Federsolidarietà Lazio, Legacoopsociali Lazio e il Forum Terzo Settore dell'ex assessora capitolina Francesca Danese. Stavolta sembra essersi aperto uno spiraglio per l'istituzione di un tavolo di confronto.

L'incontro con i consiglieri capitolini

A margine del sit-in di giovedì, infatti, alcuni consiglieri di maggioranza (oltre una decina) e dell'opposizione, hanno incontrato una delegazione delle cooperative sociali: "Positiva apertura di dialogo - commentano -. Si è dato avvio di un percorso di dialogo e ascolto delle nostre rivendicazioni su tariffe dei servizi, confidiamo nella conferma degli impegni da parte del Sindaco. È stato riconosciuto da tutti i rappresentanti dell'aula Giulio Cesare l'imprescindibile ruolo e l’azione della cooperazione sociale a Roma per la costruzione delle politiche di welfare. Ma nel concreto, apprezziamo l'avvio immediato del percorso non solo per la applicazione pratica del contratto collettivo nazionale in termini tariffari ed economici, ma anche per verificare la possibilità di comprendere alcuni servizi che più soffrirebbero del mancato adeguamento, come l'assistenza domiciliare".

"Entro gennaio 2025 rivedere le tariffe"

Alla fine del confronto è stata abbozzata una tabella di marcia che vede come obiettivo finale la revisione delle tariffe entro il 1° gennaio 2025 "e l’inserimento nell’imminente assestamento di bilancio della copertura finanziaria per l’impatto che ciò avrà, a partire dei servizi domiciliari, di cui va modificata subito anche la delibera che ne individua i costi". Ora l'auspicio delle rappresentanze del lavoro sociale di Roma e del Lazio è che anche Gualtieri e il resto della giunta capitolina assumano questi impegno. In particolare l'assessora al bilancio Silvia Scozzese, che tiene i lacci della borsa.

L'apertura della Regione Lazio

Nel frattempo, però, sul fronte regionale il dialogo sembra essere più avviato. Subito dopo il presidio, le cooperative sociali sono state accolte dall'assessore Massimiliano Maselli che ha preso degli impegni circostanziati: "In sede di assestamento di bilancio reperiremo uno stanziamento straordinario - ha detto - per soccorrere questo importante settore. Nel corso del 2024 l'adeguamento delle tariffe è un'emergenza. Le istituzioni devono dimostrare di esserci sempre e spero che tutte le istituzioni facciano la loro parte, perché se si interviene insieme si è più efficaci. Ho dato mandato di reperire in tempi rapidissimi, in sede di assestamento di bilancio, con l'assessore Righini, una cifra tra i fondi residui".

Tre milioni di euro per le cooperative

Maselli ha rimandato a una nuova legge, di sua iniziativa, che porterà nuovi fondi per la cooperazione sociale: "Uno stanziamento di 9 milioni di euro tra il 2024 e il 2026 - annuncia - e una quota di questo fondo, circa 3 milioni di euro quest'anno, creerà un contributo straordinario per l'emergenza delle cooperative sociali, unito ai fondi residui".