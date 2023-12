Regione Lazio, firmata la convenzione per far viaggiare gratis i militari sui treni regionali

Garantiranno maggiore sicurezza sui treni mentre sono in servizio. La Regione Lazio e Trenitalia hanno firmato la convenzione che prevede la libera circolazione dei militari, per motivi di servizio, a bordo dei treni regionali del Lazio. Un riconoscimento, da una parte, per il lavoro svolto dai componenti dell’Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare. Dall’altro, un modo per far sentire maggiormente protetti gli utenti dei treni.

La firma della convenzione

La firma della convenzione è avvenuta presso la sala Aniene della Regione, alla presenza dell’assessore alla mobilità e trasporti del Lazio, Fabrizio Ghera, del comandante dell’area territoriale, Gen. C.A. Massimo Panizzi e del direttore della direzione regionale Lazio di Trenitalia, dott. Fausto Del Rosso. Il documento stabilisce le modalità per regolare l’accesso gratuito del personale militari sui convogli regionali.

Come ottenere il viaggio gratis

Per ottenere le gratuità a bordo dei treni regionali, gli appartenenti alle forze dell’ordine dovranno rispettare alcuni requisiti. In primis, essere in viaggio per motivi di servizio comprovati da una apposita attestazione. Poi, dovranno indossare l’uniforme d’ordinanza ed esibire la tessera di servizio/Carta Multiservizi della Difesa. In questo modo non dovranno neanche comprare il ticket.

«Questa convenzione – dichiara in una nota l'assessore alla mobilità e trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera - rappresenta un gesto di doverosa attenzione nei riguardi del lavoro che svolgono ogni giorno i militari delle forze armate del nostro Paese, ed è anche uno strumento di deterrenza verso possibili atti di vandalismo o microcriminalità sui nostri treni. La presenza dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare a bordo dei convogli regionali, infatti, può contribuire da sola, alla sicurezza di chi viaggia. Per questo voglio ringraziare la disponibilità di Trenitalia e di tutte le parti coinvolte, che hanno portato alla firma di questo importante accordo» ha concluso l'assessore Ghera.