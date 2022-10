Il convegno anti-gender respinto dal Campidoglio migra a 400 metri di distanza

Alla fine il convegno anti-gender che, nelle intenzioni degli organizzatori, avrebbe dovuto tenersi nella Sala della Protometeca in Campidoglio, non ci sarà. Già alla fine della scorsa settimana la locandina con l'indicazione del luogo (ma senza alcun simbolo di Roma Capitale), girando sui social e nelle chat WhatsApp, aveva fatto discutere e scatenato la reazione dell'ufficio diritti Lgbtq+ diretto da Marilena Grassadonia. Adesso a mettere una pietra tombale è stato il capo segreteria del Sindaco, Giulio Bugarini. "Non si accettano iniziative con toni e motivi di aperta contrapposizione e propaganda, soprattutto su temi sensibili e divisivi".

Il convegno anti-gender organizzato dall'associazione a tutela delle famiglie

Il tema del convegno, organizzato dall'associazione "Non si tocca la famiglia" di Giusy D'Amico e appoggiato tra i vari dall'associazione medici cattolici, dalla rivista Tempi e dal Family Day, affronterà i temi del rischio educativo nel linguaggio dei media. Andando a toccare anche la questione della transizione di genere. Ospiti e relatori, però, si troveranno nella Sala Baldini a piazza di Campitelli, 400 metri a piedi dal Campidoglio. Praticamente alla sua ombra.

Il Campidoglio nega la Sala della Protomoteca

“L’utilizzo della sala, la più importante e simbolica del Campidoglio - specifica Bugarini in una nota - resterà sempre aperta a iniziative di differente matrice politico-culturale. Tuttavia i soggetti organizzatori devono sempre attenersi a regole di trasparenza e correttezza e deve essere un impegno comune quello di evitare toni e motivi di aperta contrapposizione e propaganda, soprattutto su temi sensibili e divisivi”. Ciò che non è stato perdonato agli organizzatori - sponsorizzati, nell'inoltrare la richiesta di ospitalità, dal consigliere della Lega Fabrizio Santori - è l'aver diffuso una locandina in cui veniva indicata la Sala della Protomoteca senza aver ottenuto alcuna autorizzazione e di aver creato confusione sul reale focus del convegno. “Nelle more dell’istruttoria per la concessione della Sala - spiega il capo segreteria rivolgendosi a Santori stesso - l’associazione ha invece diffuso ampiamente sui social e sul suo sito un testo di comunicato dell’evento con un titolo e con contenuti non coerenti con la richiesta effettuata dal suo gruppo consiliare, ingenerando una situazione di confusione e opacità sui reali contenuti del convegno. L’amministrazione si è vista costretta persino a diffidare l’associazione a rimuovere la comunicazione dal sito internet, rimozione avvenuta solo dopo un suo puntuale intervento sollecitato dal capo di gabinetto”. A causa di questi “ripetuti comportamenti non corretti - si aggiunge nella lettera - sull’evento del 28 ottobre si sono manifestate polemiche e contrapposizioni che possono inoltre preludere a tensioni intorno alla sala della Protomoteca”.

Gli organizzatori: "Un boicottaggio, andiamo altrove"

Nonostante la richiesta di utilizzo della sala fosse stata presentata diverse settimane fa - faceva sapere l'organizzazione poco prima del comunicato di Bugarini - a poche ore dall’apertura dei lavori il Campidoglio non ha ancora fornito una risposta ufficiale. Sembra proprio un boicottaggio silenzioso del nostro evento - le parole di Giusy D'Amico, l'organizzatrice -, che ha solo lo scopo di offrire una riflessione ampia, pacata e scientifica sulle dubbie modalità con cui spesso vengono accompagnate le richieste di transizione di genere che coinvolgono tanti minori e anche le loro famiglie”. “Il boicottaggio del Campidoglio e le assurde accuse che ci sono giunte da alcuni esponenti dello staff di Gualtieri naturalmente non ci fermano - spiega invece Giuliana Ruggieri, presidente dell’Osservatorio di Bioetica di Siena - . Il nostro evento infatti è confermato per domani (oggi 28 ottobre, ndr) proprio a pochi metri dal Campidoglio. Ci confronteremo con medici, psicologi e genitori su come affrontare seriamente e senza ideologie i temi della disforia di genere e della cosiddetta riassegnazione sessuale”.