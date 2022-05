Dalla Regione un contributo per librerie indipendenti e piccole case editrici

Un contributo a fondo perduto di quasi 800.000 euro per le librerie indipendenti e le case editrici del Lazio. La Regione ha deciso di sostenere le piccole realtà che si occupano di diffondere la cultura nel territorio e negli ultimi anni, aggiuntasi la pandemia, stanno soffrendo perdite economiche importanti e rischiano di scomparire.

Il bando, che mette a disposizione esattamente 764.551 euro, è stato appena pubblicato sul bollettino ufficiale regionale e coinvolge quindi librerie indipendenti e piccole case editrici con sede nel Lazio. Il contributo verrà gestito da Lazio Crea mediante avviso pubblico e le domande potranno essere inoltrate dalle 12.00 del 18 maggio ed entro il 30 giugno.

La cifra massima prevista per ogni realtà che presenterà un progetto è di 10.500 euro e potrà accedervi chi è iscritto al registro delle imprese, ma anche liberi professionisti, associazioni o entità che esercitino l'attività nel Lazio con vendita al dettaglio di libri, che abbiano partita Iva attiva e codice ATECO 58.11.00 (edizione libri). A poter essere finanziati saranno i progetti realizzati tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2022, ovviamente non chi ha già ricevuto finanziamenti simili da parte della Regione.

Il contributo sarà così strutturato: il 100% delle spese affrontate fino ad un massimo di 5.000 euro, più eventualmente 2.500 euro in caso di calo di fatturato per almeno il 20% nell'esercizio 2021 rispetto al 2019. Librerie indipendenti che esercitino attività di piccola casa editrice e piccole case editrici che esercitino anche attività di libreria indipendente potranno ricevere un ulteriore contributo di 2.500 euro. Altri 500 euro per quelle che organizzeranno iniziative di promozione della lettura legate al Centenario della nascita di Pasolini e a piccole case ediitrici per la promozione della lettura in digitale.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il link https:// ristoricaseeditricielibrerie20 22.regione.lazio.it/ attivo appunto dal 18 maggio 2022.