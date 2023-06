Nasce "Concretamente" il progetto per affrontare le problematiche della salute mentale dei giovani

È nato “Concretamente” il progetto ideato da Caterina Benetti consigliera del municipio VIII della Lista Calenda che punta a sviluppare proposte concrete sulla salute mentale attraverso un processo di ascolto e confronto.

"Concretamente" mira, a trovare soluzioni pratiche, concrete per affrontare le problematiche della salute mentale e vedrà coinvolti esperti, attivisti e oltre 30 associazioni. Fra queste: Animenta, Movimento Giovani, EquALL, Green Atlas, Generazione, Siamo Zeta, Sapienza in movimento, Fuci (Sapienza), Azione Universitaria, Controvento Roma Tre, Fenix, Agorà, Atlante, Unirete, Visionary, MED Students, Direzione universitaria, Link, Studenti alla terza, UDU, Chiedimi Come Sto, Associata, Stayaleeve (iaspinfo - associazione internazionale antisuicidi), Progetto Roma Tre, Università dello studente e Primavera Studentesca”.

“In un'epoca in cui sempre più persone sono colpite da disturbi mentali e le richieste di supporto psicologico sono in aumento, è fondamentale adottare un approccio concreto che si traduca in azioni e politiche efficaci” dichiara Benetti che sottolinea come sarà importante la collaborazione e l’unità di intenti fra tutte le parti coinvolte nel progetto. Il primo incontro di "Concretamente" si è tenuto lo scorso 13 giugno presso Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale) che ospiterà anche altri appuntamenti.

L’iniziativa è nata da un’idea della consigliera Benetti col supporto della giornalista e attivista Maruska Albertazzi e ha trovato l’adesione del consigliere comunale Francesco Carpano e il Presidente della commissione Innovazione, Statuto e Roma Capitale Riccardo Corbucci, le istituzioni del municipio Roma VIII.