Contraccettivi gratis per le minorenni, la regione Lazio nomina il tavolo tecnico

La direzione salute e integrazione sociosanitaria della regione Lazio ha istituito il tavolo tecnico per decidere le modalità di erogazione gratuita dei contraccettivi, presso i consultori familiari, per le donne tra i 15 ed i 19 anni. Gli esperti dovranno preparare un documento che prevederà l’attivazione di una fase sperimentale, che durerà 12 mesi, che avrà l’obiettivo di trovare strumenti ed azioni per ridurre il numero di aborti e di malattie sessualmente trasmissibili.

Già ad inizio ottobre 2022, pochi giorni dopo la polemica scoppiata in seguito alla contestazione della deputata dem Laura Boldrini da parte di alcune giovani attiviste durante il corteo romano per l’aborto libero e sicuro, l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, aveva annunciato l’intenzione di mette a bilancio fondi per garantire la distribuzione gratuita della pillola contraccettiva alle ragazze tra i 15 e i 19 anni.

Contraccettivi negati per problemi economici

Nella determinazione che nomina i componenti del tavolo tecnico, si legge che “le donne minorenni e le donne appartenenti fasce più disagiate della popolazione (fino ai 19 anni) spesso, per ragioni economiche, non hanno accesso ai metodi contraccettivi”. Anche per questo motivo, già in passato il Lazio è stata la prima regione italiana a consentire l’utilizzo gratuito della pillola abortiva in regime ambulatoriale e anche a domicilio (fino alla settima settimana). Oggi nelle sei Asl di Roma sono una settantina i consultori familiari pubblici indicati da Salute Lazio in cui possono essere svolti colloqui con la donna e può essere rilasciata la certificazione per l’interruzione volontaria di gravidanza, sia in regime farmacologico sia in regime chirurgico. Accedere alla pillola contraccettiva nel Lazio, però, rimane ancora una chimera, come spiegato nell'approfondimento di Dossier di RomaToday.

Il tavolo tecnico

I membri del tavolo tecnico parteciperanno a titolo gratuito e le attività dovranno concludersi entro, al massimo, sessanta giorni, termine entro il quale dovrà essere prodotto il documento che darà il vi alla fase sperimentale. Questi i membri del tavolo:

? Dott.ssa Lorella Lombardozzi - dirigente dell’area risorse farmaceutiche, coordinatrice del Gruppo di lavoro;

? Dr. Antonio Mastromattei – dirigente dell’area rete integrata del territorio,

? Dott.ssa Laura Anelli - ginecologa, coordinatrice dei consultori ASL Roma 1;

? Dott.ssa Patrizia Magliocchetti - ginecologa, direttore UOC tutela della salute della donna e dell’età evolutiva ASL Roma 2;

? Dott.ssa Loredana Masi – ginecologa, responsabile U.O.S.D. coordinamento consultori ASL Roma 5;

? Dott.ssa Paola Scampati - psicologa, direttore UOC procreazione cosciente e responsabile ASL RM6;

? Dott. Marcello Giuliani - funzionario area risorse farmaceutiche;

? Dott. Florido Falcioni, Psicologo - esperto area sociosanitaria – area rete integrata del territorio – ufficio salute mentale, dipendenze e minori.