Conte in soccorso di Raggi: "Nel Recovery plan ci sarà un progetto importante per Roma"

"Nel Recovery plan ci sarà un progetto importante anche per Roma". Ad annunciarlo è direttamente il premier Giuseppe Conte alla Festa dell'Unità di Modena. Intervistato da Maria Latella, parla della Capitale d'Italia e promette un intervento di restauro a tutto tondo per la città, da coprire con una parte dei fondi europei destinati all'Italia per la ripartenza post Coronavirus.

"Roma è la capitale d'Italia, la nostra vetrina e dobbiamo metterla in condizione di poter funzionare. Penseremo a progetti a misura della città, la vogliamo più bella che mai". E poco male se proprio la Presidenza del Consiglio ha scelto Milano come candidata a ospitare la terza sede del Tribunale dei brevetti. "Roma non deve dolersi di questo, non era in competizione" dice Conte. "Per Roma pensiamo a progetti su misura che rispetteranno le sue caratteristiche storico culturali". Non solo risorse economiche però.

Il premier annuncia che il Governo lavorerà presto anche a un nuovo Statuto normativo per la città. Un testo che fornisca a Roma poteri speciali. La politica romana ne parla da sempre e, in maniera trasversale da destra a sinistra, grillini compresi, ne invoca la necessità. "Non possiamo trattare Roma come una città qualsiasi. È la nostra cartolina, ed è gravata da tanti oneri, pensiamo alle manifestazioni, alla pubblica amministrazione. Roma deve essere messa in condizione di migliorare tutte le sue performance".