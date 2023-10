Il rapporto annuale pubblicato da Ispra sul consumo di suolo, non fornisce informazioni incoraggianti. Roma, infatti, continua ad impermeabilizzare terreno ad un ritmo difficilmente sostenibile.

Quanto suolo è stato consumato nel comune di Roma

Nella città metropolitana di Roma, nel solo 2022, sono stati consumati altri 235 ettari di superficie. Al raggiungimento di questa cifra ha ovviamente concorso in maniera considerevole la Capitale. Nel comune di Roma, tra il 2021 ed il 2022 sono stati cancellati altri 124 ettari di terreno, facendo registrare l’incremento più significativo degli ultimi 16 anni. La superficie, per fornire un parametro di riferimento, equivale a circa 180 campi di calcio.

“A Roma è in corso un diluvio di asfalto e cemento e anche nell’ultimo anno, la Capitale continua a essere la peggior città d’Italia per consumo di suolo, doppiando tutte le altre” ha commentato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente del Lazio – La pesantissima dimensione con cui, edilizia residenziale, nuove strade e enormi hangar della logistica, stanno impermeabilizzando il territorio romano, non fa che acuire drasticamente i rischi idrogeologici e lo vediamo ad ogni evento meteorico estremo”.

Anche nel Lazio il fenomeno preoccupa

Il consumo di suolo è alto a livello comunale, ma anche a livello provinciale e regionale. “Anche nel Lazio, complessivamente, il fenomeno è pesantissimo, tanto che per incremento di consumo di suolo, la nostra è tra le Regioni che fa peggio” ha ricordato Scacchi che, rivolgendosi all’ente governato da Francesco Rocca, ha chiesto “invece di proposte di legge pessime come quella per rendere abitabili gli scantinati” di puntare sull’ “ampliamento dei parchi regionali” ed anche sulle normative finalizzate ad “abbattere gli abusi” ed a “garantire la rigenerazione” che può rappresentare un argine al consumo di suolo.

Il peso della provincia di Roma

Non va dimenticato, però, che è proprio la città metropolitana di Roma ad avere un peso determinante nella quantità di superficie che, nel 2022, è stata impermeabilizzata. Dei 485 ettari di terreno a cui il Lazio ha dovuto rinunciare, sono dovuti alle “colate di asfalto e cemento” della pronvicia di Roma che, complessivamente, hanno interessato 236 ettari di terreno. Ed a conti fatti, sono quasi la metà delle superfici “consumate” di tutta la regione.