Consultori di Roma tra emergenza personale e medici obiettori: la Asl 2 è la più in crisi. I numeri

Nella Asl Roma 2 non funzionano a pieno regime 4 consultori su 20. E ci sono 3 ginecologi obiettori. La situazione è migliore nella Asl Roma 1, dove comunque c’è un problema di personale, relativo in particolare alla struttura di via Silveri e nella Asl Roma 3, dove la criticità principale riguarda gli assistenti sociali. È il quadro tracciato in una commissione capitolina Pari opportunità, che la presidente, Michela Cicculli, ha voluto dedicare interamente al tema dei consultori e a cui hanno partecipato le rappresentanti delle tre Asl e dell’Assemblea delle donne e delle libere soggettività dei Consultori del Lazio.

La situazione nell’Asl Roma 1

Per quanto riguarda l’Asl Roma 1, come spiega la referente, Laura Anelli, sono attivi 11 consultori, che presto dovrebbero diventare 12, con la conclusione dei lavori nel presidio di via Tornabuoni. Sono operativi 23 ginecologi e non ci sono medici obiettori. L’emergenza principale è quella del consultorio di via Silveri “dove di tre ginecologi – sottolinea Anelli – uno è andato in pensione e uno è in procinto di trasferirsi. Rimarrà dunque una sola persona che farà fatica a coprire tutte le esigenze. L’intenzione è continuare a erogare i servizi, ma abbiamo bisogno di potenziare quel consultorio per poterlo fare, su questo ho già un appuntamento con il commissario della Asl Roma 1”. Servono assolutamente altri tre ginecologi.

Poco personale e medici obiettori nella Asl Roma 2

Più preoccupante la situazione nella Asl Roma 2, dove ci sono 20 consultori attivi su 21, mentre quello di via Casilina è occupato. Ma di questi 20, 4 non lavorano a pieno regime a causa della mancanza di personale: via Manfredonia, via di Tor Cervara, largo delle Sette Chiese e via Rubellia. “Abbiamo 23 ginecologi di cui tre obiettori, 23 pediatri, 14 assistenti sociali e 22 psicologi – spiega la referente, Patrizia Magliocchetti -. Speriamo che con la richiesta di personale che abbiamo fatto alla Regione possa avere presto risposta e che questi vuoti possano essere colmati”. Un passaggio, in particolare, è stato fatto sul consultorio di largo delle Sette Chiese, che dallo scorso ottobre non eroga più i servizi di ginecologia e ostetricia, spostati nella sede di via dei Lincei a Tor Marancia: “Proprio perché non riuscivamo a garantire un’équipe completa in queste strutture, abbiamo scelto di concentrare in uno i servizi di pediatria e in uno quelli di ginecologia e ostetricia, puntando anche sul fatto che si tratta di due presidi non molto distanti l’uno dall’altro”. Una decisione che, però, non è piaciuta ai quartieri Ostiense e San Paolo, che hanno in più occasione protestato, appoggiati anche dal municipio VIII. Come mobilitazioni ci sono state anche per il consultorio di via Manfredonia al Quarticciolo, su cui si era ventilato da più parti un rischio chiusura, smentito categoricamente da Magliocchetti: “Nessuna chiusura. Dato che lì, come a Tor Cervara, non si riesce ad avere un’équipe completa in tutto l’orario di apertura, abbiamo scelto di garantirla alternativamente nelle due strutture, tenendoli aperti in orari diversi”. Il problema più urgente, per quanto riguarda l’Asl Roma 2 è la mancanza di ostetriche: “Ce ne servono 8”. E di assistenti sociali: “dovremmo assumerne almeno 7 in più”.

Il punto nell’Asl Roma 3

Emanuela Corbari, infine, ha fatto il punto per quanto riguarda la Asl Roma 3: “Abbiamo 11 consultori, di cui 4 in area litorale, 8 ginecologi e 10 psicologi. Tutti gli 11 consultori sono attivi – spiega -. Non sono presenti ginecologi obiettori. Le richieste dei giovani sono aumentate e per questo si sta intensificando il lavoro nelle scuole”. Per quanto riguarda le necessità, in primis c’è quella degli assistenti sociali, “soprattutto nell’area romana”.

I sindacati scrivono a Rocca

Intanto, sul tema dei consultori Cgil e Uil hanno scritto al presidente della Regione, Francesco Rocca, per chiedere un confronto: "Desideriamo esprimere la nostra preoccupazione riguardo all'emendamento che consente alle associazioni antiabortiste di operare all'interno dei consultori familiari, inserito nel decreto sulle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)". Da qui l’appello: "Le chiediamo quindi uno specifico incontro sul tema del funzionamento dei consultori nel Lazio e le preannunciamo che, qualora non si volesse affrontare il tema del loro funzionamento ma concentrare le risorse e l'attenzione all'insediamento dei militanti antiabortisti saremo pronti a mobilitarci".